Patricio Yáñez tiene confianza en los azules: "Creo que la U no pierde contra Católica"

Pese a que el panorama se ve muy oscuro para Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, donde este fin de semana debe visitar a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, hay muchos que todavía tienen fe de que el equipo azul pueda salir a flote.

El que también lo piensa así es Patricio Yáñez. El ex futbolista y actual comentarista deportivo en radio Agricultura habla de la oportunidad que tiene el plantel azul de salir de la nube negra justo en el clásico universitario.

"Creo que el partido frente Católica es clave. Puedes perderlo, pero depende de cómo lo juegues. Yo creo que la U no pierde con Católica. No va a perder. Lo de Cristián Romero tiene que ver mucho con nivelar ese partido, desde lo más bajo, de todo lo que no se ha hecho. De lo que vivió frente Curicó, donde jugaba bien o mejor de lo que uno veía y estaba para ganar. Le marca un gol Curicó y se vino abajo. Nunca más lo pudo remontar", cuenta Yáñez en Agricultura.

Para el ex jugador de la selección chilena, los grandes problemas de la U están en la cabeza de los jugadores, pero cree que haciendo un buen partido el domingo puede servir de impulso para las últimas fechas.

"Este grupo de jugadores, su técnico tienen la gran oportunidad y se lo tienen que meter bien en la cabeza, dar un golpe, de llenar los estanques vacíos de energía renovada contra Católica. Pero si vas a perder por cinco o seis goles contra Católica no hay vuelta atrás y lo más probable es que juegues la promoción. Si hace un buen partido y logra empatar, cosa que pienso que va suceder por estas cosas del fútbol, creo que la U empieza a remontar", destaca el comentarista deportivo.

La confianza de Patricio Yáñez tiene que ver con el conocimiento que tiene del trabajo del técnico Cristián Romero, al que asegura que no se le van esos detalles dentro de un plantel que ha estado perdido.

"Cuando mejoras psicológicamente, anímicamente juegas mejor. Cuando juegas mejor no te cansas. Cuando juegas mal estando bien preparado vez lo que se ve en la U, es agotamiento. Es algo de la cabeza y es algo que influye mucho y eso está trabajando Romero, donde le sobran capacidades para hacerlo. Es un técnico serio", finaliza.