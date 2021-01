Pablo Aránguiz y supuesto interés de la U en Joe Abrigo: "Yo no soy quien para buscarle reemplazante a Walter"

Desde que explotó junto a Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana, Joe Abrigo y Universidad de Chile han estado en un constante coqueteo. El mediocampista ha sido una de las figuras de los piratas, lo que le ha significado el interés de los grandes.

Aunque con los azules la conexión es más fuerte y todo se debe a Pablo Aránguiz. El 22 del bulla es amigo del valor aurinegro, con quien tiene una relación más que cercana y que los ha llevado a generar ruido por el nexo entre ambos para que se concrete su llegada al CDA.

Pero este martes fue el propio jugador de la U quien salió a desmetir con todo la situación. En conferencia de prensa, el ex Unión Española y Dallas FC disparó fuerte, asegurando que no es quién para hacer gestiones de posibles refuerzos.

Pablo Aránguiz aseguró que no está buscando que Joe Abrigo llegue a la U para ser el reemplazante de Walter Montillo. Foto: Agencia Uno

"Con Joe somos amigos hace muchos años, hemos crecido en el fútbol. Yo no soy nadie para decirle que se venga, le puedo decir que tal es el club, eso corresponde al jugador", lanzó el 22. Pero no se detuvo ahí y recalcó que "yo no soy quien para buscarle reemplazante a Walter".

Aránguiz también tomó las palabras de Abrigo de este lunes, donde aseguró tener ganas de ir al bulla. "Ayer salieron un par de noticias de que yo lo esperaba en la U, pero yo no soy quien para decirle a un jugador que venga. Esas decisiones yo no las puedo tomar. Las noticias de ayer me molestaron un poco".

La tabla preocupa, el superclásico no aún

La tormeta que vivió la U en el 2019 le sigue pesando esta temporada. Y es que la tabla ponderada tiene a los azules más que preocupados, ya que están a nada de los colistas U de Conce y Deportes Iquique. La urgencia por escapar es demasiada y así lo entienden en la interna.

"Estamos conscientes que en la ponderada estamos ahí. En la tabla de este año estamos bien posicionados, en puestos de clasificación. Esperamos que este triunfo sea un golpe anímico para nosotros", dijo Aránguiz, con sus ojos puestos en el duelo de este miércoles.

Uno de los duelos que se le viene encima a la U es el del 17 de enero, donde visitarán el Estadio Monumental para enfrentar al Colo Colo más herido de los últimos años. Sin embargo, para el 22 "obviamente es un partido importantísimo, pero no voy a hablar del Superclásico. Por respeto a O'Higgins, nuestro rival de mañana".

Finalmente Aránguiz destacó lo que se les viene ante los celestes. "Es un equipo que viene en alza. Creo que tienen dos bajas importantes como (Tomás) Alarcón y (Francisco) Arancibia. El profe nos ha mostrado videos, jugadas de ellos, en donde podemos hacerles daño. Trataremos de contrarrestar su juego".