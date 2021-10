No han sido días tranquilos en la Universidad de Chile, luego de sumar cinco fechas sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional, en una mala racha que se inició en el Superclásico, donde se fue expulsado Mario Sandoval.

Justo, el jugador que está a préstamo en la U, fue quien sacó la voz en el Centro Deportivo Azul, quien todavía se siente responsable por lo que pasó en ese duelo, que terminaron perdiendo por 3-0.

"Por mi parte creo que afectó la expulsión en clásico. Habíamos salido de otra forma a jugar el segundo tiempo, los tuvimos en los primeros 10 minutos y afectó la expulsión. Luego vinieron las lesiones, otras expulsiones y hemos tenido mucha mala fortuna. El equipo cae psicológicamente con esas cosas, el cuerpo técnico tiene menos opciones y es difícil sacar el partido adelante cuando se te van jugadores importantes. Ha sido parte clave en los malos resultados", analiza el volante.

Por lo mismo, Sandoval cree que los dos partidos de esta semana, ante Palestino y Melipilla, son importantes para salir de esta mala racha, por lo que han trabajado psicológicamente para volver a sumar de tres puntos.

"Es difícil estar en esta situación, pero somos un equipo que está comprometido, que quiere sacarlo adelante. Es un partido clave como el que pasó, donde si ganábamos nos acercábamos al Audax, pero ahora sí ganamos también estamos en la lucha. Esta semana es clave para el equipo y hay que hacerse fuerte de cabeza y como equipo en general", destaca Sandoval.

En ese sentido, el volante aseguró no ser cercano a la ayuda psicológica de profesionales, en la línea de lo que declaró el martes Fernando De Paul lamentando la partida de Eugenio Lizama del club.

"En realidad cuando llegué con el profe Dudamel tuvimos unas charlas grupales, pero nunca tuve una relación tan cercana. Tampoco sabía que no estaba en el club. Si me preguntas a mi, me siento psicológicamente fuerte, quizás otros necesitan, pero yo me siento bien. Si el Tuto piensa que es así, es respetable. Pero por lo menos en mi parte nunca he recurrido a eso y creo que no necesito", finaliza.