Marcelo Jara asumirá como entrenador interino de Universidad de Chile a la espera del próximo DT

Universidad de Chile ya tiene a un reemplazante momentáneo para Hernán Caputto. Marcelo Jara, ex delantero azul y entrenador de las inferiores del club, será el DT interino de la U a la espera del próximo estratega definitivo.

Tras la salida de Caputto, la directiva de Azul Azul designó a Jara como estratega y a Esteban Valencia como ayudante, mientras se define la llegada de un próximo DT oficial, donde el arribo de Martín Lasarte está prácticamente cerrado.

Según pudo saber RedGol, aún no se oficializa la salida de Hernán Caputto debido a que no ha sido finiquitado legalmente. Se espera que este lunes se cierre la partida del ex entrenador azul junto a su cuerpo técnico.

Además, de acuerdo a información de El Mercurio, Lasarte arribaría cerca del 10 de noviembre al Centro Deportivo Azul, ya que debe someterse a una serie de protocolos sanitarios inspeccionados por el Ministerio del Deporte y trámites de su contrato que deben enviarse a la ANFP.