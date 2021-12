Las primeras discrepancias entre el directorio de Azul Azul con Luis Roggiero por los refuerzos

El tema de las incorporaciones no ha sido fácil en la concesionaria de Universidad de Chile, donde ya no hubo consenso con el tema de Felipe Seymour, mientras le reclaman al director deportivo de fijar el mercado en el fútbol ecuatoriano, el que no confían muchos los dirigentes.