La teleserie de la salida de Ramón Arias y el tema de sus contratos en Universidad de Chile sigue dando que hablar, pese a que en esta jornada el defensa uruguayo fue presentado como refuerzo de Peñarol para la próxima temporada.

En un vínculo por dos años, el defensor vuelve a vestir la camiseta del carbonero, donde estará bien lejos de la polémica que surgió con su nombre y sus contratos, en algo que todavía está en el Tribunal tras una denuncia de Deportes Melipilla.

Algo que puso nuevamente sobre la mesa Juan Cristóbal Guarello, periodista de radio ADN, quien asegura que todo este torbellino fue un plan que no le resultó al uruguayo.

"Pasa que no le resultó lo que trató de hacer y, por lo menos, se va a Peñarol, va estar ahí y nada. Qué va decir. Una comedia de desencuentros, donde ayudó mucho, por no dicer todo. En Peñarol lo quieren, estaban medio arreglado. Pero ojo, que principio de semana quería quedarse en Unión Españoloa y rebotó para todos lados", comentó Guarello.

En ese sentido, el periodista fue claro en cómo terminó la historia de Arias en Universidad de Chile, donde por más que buscó quedarse, su salida estaba cocinada de antes.

"En la U no lo querían, pero él quería quedarse a la fuerza y se jugó una carta equivocada. No lo querían porque encontraban que no jugaba bien, sí el último partido. Que tuvo demasiados partidos malos sobre el final del campeoanto, alguna actitudes que no gustaron. Se jugó la carta liberando documentos y fue mal jugada", detallo el periodista.

Por lo mismo, el comunicador asegura que todo lo que se vivió en esta semana dejó mal a Universidad de Chile, que todavía deberá estar atento a lo que resulta el Tribunal de Disciplina.

"Los documentos llegan a Melipilla, donde ahora la U tiene problemas en el Tribunal. Porque si bien tiene un punto a favor, pero por algo el Tribunal lo está analizando, que dificilmente se resulva contra la U, pero le movió el gallinero. Después se trató de salir de lío, como que él no había sido, dejando varios muertos en el camino, arregló en Peñarol y que le vaya bien", finaliza.