Juan Cristóbal Guarello no se convence tras la conferencia: "Ponen a hablar a Roggiero porque ya era desvergonzado que no apareciera nadie"

Las repercusiones tras la conferencia de prensa del director deportivo de la Universidad de Chile, Luis Roggiero, siguen dando que hablar en el Campeonato Nacional. Todo, porque luego de siete fechas sin saber de victorias recién alguien de Azul Azul sacó la voz, incluso, una vez que Esteban Valencia había dado la idea de dar un paso al costado.

Por lo mismo el periodista y comentarista deportivo de ADN, Juan Cristóbal Guarello, asegura que lo que se vio fue algo más para dejar tranquilos a los que pedían una declaración, pero que los dirigentes fuertes todavía no se les conoce la cara.

"Roggiero salió a calmar un poquito y a tirar una pildorita, sólo porque ya era muy obvio y grosero a esta altura nadie ni siquiera acompaña a Esteban Valencia. El Huevo está muy solo y es muy grosera la forma en que lo están tratando los dirigentes y la estructura de la U. Él no va a decir nada, pero no puede ser que en un momento en que el presidente de la U no habla, que el que supuestamente era el presidente, que era Aubert, habla sólo cuando el equipo gana, y que tiene un gerente deportivo… porque antes hablaba Goldberg, Fuentes, pero ahora Valencia está solo", cuenta Guarello en ADN.

Por lo mismo, el periodista precisa que los problemas dirigenciales también están enfocados en no saber quién conduce los destinos de la Universidad de Chile, porque Michael Clark no ha sido presentado.

"Cuando Universidad de Chile cambia y llega un nuevo presidente, lo mínimo es que la gente sepa quién es. Esta no es la Sociedad de Ahorro y Préstamo ni una sucursal de la Pompeyo Carrasco. Es Universidad de Chile, y si la casa de estudios les pasa el nombre es para que mantengan cierta forma, características y ligazón con lo que significa la U, no simplemente la popularidad", detalla el periodista.

Es más, Guarello es claro de lo que tiene que hacer de aquí en adelante el presidente de Azul Azul: "No es que acá Clark sólo tenga que andar cafichando de la popularidad y la historia de Universidad de Chile. Tiene que salir alguna vez. El otro día hablamos con Kaplún, que algo sabe de la U. Dijo que habló con Clark un par de veces y le pareció un tipo inteligente, pero que no tiene idea de lo qué es la U", cuenta.

En ese sentido, Juan Cristóbal Guerello pide que los nuevos rostros que están llegando al fútbol se den cuenta que no es lo mismo que cualquier empresa, en situaciones que otros que ya se han ido les ha costado tiempo entender.

"La U no es una concesionaria de autos, el fútbol no es un negocio común y corriente. Eso lo aprendió a palos Ruiz-Tagle, Mosa, Heller… El fútbol implica un componente que implica la pasión, la popularidad y son difícilmente cuantificables, pero lo hacen valioso. Y si el fútbol no tuviera ese componente la gente se iría a ver partidos de ludo, porque daría lo mismo. Y todos los negocios son distintos, en la minería tiene que lidiar con los sindicatos que son fuertes, en la fruta tiene que lidiar con la estacionalidad de los trabajadores. Ponen a hablar a Roggiero porque ya era desvergonzado que no apareciera nadie. Sale a hablar porque la presión ya era grande, si no, no habla", finaliza.