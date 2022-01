El fútbol siempre da revancha. Eso también lo sabe el nuevo refuerzo de Universidad de Chile en el presente mercado de pases, el boliviano José María Carrasco, quien en su presentación oficial contó sobre su objetivo personal para este Campeonato Nacional.

Todo, porque fue en 2021 cuando Luis Roggiero lo llevó a Independiente del Valle, pero una dura lesión lo tuvo alejado de las canchas, lo que hizo que sólo pudiera sumar minutos casi al final de temporada, cuando fueron campeones con el equipo.

Si bien el director deportivo emigraría a Universidad de Chile, fue en el mismo Centro Deportivo Azul, que Roggiero volvió a llamar a Carrasco para darle otra oportunidad en su carrera profesional a su lado, algo que valora el defensor de la selección boliviana.

"Con Luis ya nos conocemos del año pasado, fue el primer interesado en llevarme a Independiente. Las cosas no salieron como queríamos por el tema de la lesión, pero es una etapa que ya pasó, ya estoy recuperado. Me trae acá y es algo que me alegra y me da responsabilidad para tratar de responder a él y a la U, para tener un gran año para todos", comentó Carrasco.

En la misma línea, el jugador perteneciente al Blooming, sabe que por lo que pasó el año pasado hay ciertas dudas en lo que pueda demostrar, aunque confía que su recuperación salió de la mejor manera.

"Yo era consciente de que se iba especular, se iba a dudar de ese tema, pero la realidad es que gracias a Dios tuve una recuperación muy buena en Independiente, es una etapa recuperada. Pude terminar compitiendo, entrenando y salir campeón, hoy todas las pruebas determinaron que estoy bien", detalla el defensor.

Por lo mismo, Carrasco asegura que viene mentalizado en aprovechar una nueva oportunidad de Roggiero, donde lo toma como un desafío personal.

"Si no hubiese estado físicamente y mentalmente a la altura no estaría acá. Pero al contrario, yo vine por un desafío personal y futbolístico. Para mí es una revancha, Luis confió en mí en Independiente, no se dio, pero hoy vuelve a confiar porque cree que estoy capacitado en vestir esta camiseta en mi en un club tan grande", finalizó.