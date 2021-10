El ex capitán de la Universidad de Chile no guarda esperanza en el trabajo que pueda hacer en un corto plazo el nuevo director deportivo, asegurando que "acá hay un hoyo muy grande" que es difícil de solucionar a la rápida.

Luego de la conferencia de prensa que realizó el director deportivo de la Universidad de Chile, Luis Roggiero, el ambiente azul no quedó tan tranquilo. Por lo mismo, el ex capitán de azul, Johnny Herrera, quedó con la sensación de que es muy difícil que el ecuatoriano logre sacar al club de dónde está.

"Ni aunque fuera el Mago de Oz, compadre. No podría armar un plantel, solucionaron los conflictos institucionales de los últimos cinco años, traer arquero, centrales, laterales, volantes, refuerzos como corresponde a Universidad de Chile. No porque soy amigo de él lo voy a traer. Es la primera vez que veo cuatro refuerzos en la banca. Este año pasaron cosas insólitas en la U, en mi vida las vi. Y no sólo este año, hace dos o tres. Eso hace que la U esté donde está, es la realidad de mi querida Universidad de Chile. Me duele, pero es la verdad", cuenta Herrera en "Todos somos técnicos" de TNT Sports.

En ese sentido el ex arquero formado en la Universidad de Chile le quita toda la esperanza al trabajo que puede hacer Roggiero, donde lo llama a mirar para el lado para imitar otros trabajos que están siendo exitosos en el país.

"Si la gente piensa que este señor en un año puede hacer milagros y llevar a Universidad de Chile a pelear campeonatos, está muy equivocada. Se tiene que acercar a Universidad Católica, a Colo Colo con lo fuerte que está con un buen trabajo del profesor Quinteros, con Tati Buljubasich hace 10 años en la UC. Es muy difícil. En La Calera quizás les falta la chaucha pa’l peso, pero todos los años está metiéndose a Copa Libertadores. No hay por dónde", detalla un polémico Herrera.





Muy en su línea, el comentarista deportivo asegura que son muchos los problemas que se quieren solucionar en poco tiempo y que esto es legado de los anteriores dirigentes que dejaron a la U en estas condiciones.

"Acá hay un hoyo muy grande. Todo mi entorno son amigos de la U salvo uno que está en Angol y las conversaciones habituales son que dejemos el año partir. Trato de ser el rey de la objetividad y, penosamente, tenemos que dejar ir este año. Hubo un par de gerentes que dejaron la cagá en el club, compadre. Sorry las palabras y que lo diga así, pero es así, dejaron desastrosa a Universidad de Chile", la tira con todo.

Como ejemplo al mal momento, Herrera relata lo que ha visto en las últimas fechas y que lo ha dejado sorprendido: "Los refuerzos que trajeron, todo lo que pasó, lo que acarrearon, pelear el descenso, cómo llegaron los técnicos, cómo aguantaron técnicos que venían para otra cosa al club. Todo eso este señor Roggiero lo tiene que intentar solucionar en un año. Y ni en un año, de aquí a febrero que parte el otro torneo. ¡Es imposible! No puede armar un plantel de nuevo, si hay 10 jugadores que ni siquiera se sabe si van a seguir", finaliza.