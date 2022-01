El ex delantero de la U se fue en picada contra el presidente de Azul Azul, que habló de la salida del goleador del cuadro laico.

Joaquín Larrivey desata su furia contra Michael Clark y lo tilda de mentiroso: "Qué lástima que no dijo la verdad"

Universidad de Chile tuvo un 2021 para el olvido, donde uno de los pocos puntos altos fue el delantero Joaquín Larrivey, quien pese a marcar 20 goles, se tuvo que ir del club.

Muy pocas voces oficiales se habían escuchando desde Azul Azul, hasta que este lunes tomara la palabra el presidente de la concesionaria, Michael Clark, quien explicó la partida del argentino y también de Ramón Arias.

"No estábamos de acuerdo de hablar a esa altura del año (a mediados de 2021 sobre sus renovaciones), pero dada la importancia en cancha hicimos una excepción y le hicimos una oferta en ese momento. Tuvieron su oferta por escrito, a mi juicio eran buenas por el esfuerzo del club, no bajábamos las condiciones económicas", dijo el timonel laico sobre ambos jugadores.

"Esas ofertas no fueron aceptadas, y si lo hubiesen hecho serían parte del plantel 2022. Si no se renovó, fue porque lo mejor para el club era que lo mejor no se hiciera", agregó el empresario.

Las palabras llegaron a oídos de Joaquín Larrivey, quien en contacto con radio ADN le respondió al dirigente, a quien incluso tildó de mentiroso.

"Qué lástima que no dijo la verdad. Pero ya está. La gente sabe como son los dirigentes y como soy yo. No hay nada más que aclarar", dijo con firmeza a la emisora.

De esta manera se le cierra la puerta a Larrivey en Universidad de Chile, pese a los 43 goles que marcó con la camiseta azul en dos años.