"No entiendo por qué le tienen miedo a los futbolistas": Cristián Caamaño exige a Azul Azul que cuenten su versión sobre la polémica con Joaquín Larrivey

La teleserie sobre la renovación de Joaquín Larrivey en Universidad de Chile parecía llegar a su fin tras la oficialización de su salida del club, pero un nuevo capítulo se sumó a la segunda y última temporada. Esto porque el delantero argentino sacó la voz para desmentir una información sobre el millonario monto que habría exigido a Azul Azul para continuar y desató la polémica.

Situación ante la cual Cristián Caamaño se refirió en su espacio en el programa Deportes en Agricultura, donde disparó otra vez contra la dirigencia del cuadro universitario y los invitó a hacer las cosas bien aclarando de una vez por todas los motivos detrás de la decisión de sacar al ahora ex goleador azul.

Por eso, empezó señalando que “siempre tiene dos caras la historia. Porque Larrivey, insisto, tiene una versión, que perfectamente puede estar diciendo la verdad, que contrasta con la versión que tienen los dirigentes de la U", disparó de entrada.

"Desgraciadamente no se atreven a salir a explicar lo que realmente pasó, lo mismo hicieron con Montillo, no entiendo por qué le tienen miedo a los futbolistas, los dejan como chaleco de mono”, apuntó para que después Patricio Yáñez entregara su opinión al respecto.

El ex seleccionado nacional alzó la voz y se incorporó a la conversación señalando que “él no dijo que sean mentirosos, sino que a él le mintieron. Habló de Aubert, Roggiero y Clark, y que lo haga público… yo no creo que se esté tirando a la piscina sin agua”, avisó.

Tras eso, Caamaño complementa que el ex Celta de Vigo “da una versión y perfectamente uno la puede creer o no completa, desde la U señalan absolutamente otras cosas que no tienen mucho que ver con esta versión de Larrivey. Entonces al final cuando a uno le dicen contrasta la información, uno puede hacerlo, pero al menos Larrivey tiene la valentía de decir y apuntar con el dedo quienes son los responsables".

E inmediatamente después plantea la duda: "¿Pero por qué la U no lo hace? Por qué los involucrados en todo esto no sacan la voz, porque les pasó lo mismo con Montillo, en su momento les pasó con Herrera, con Matías Rodríguez, con Beausejour, entonces nadie da la cara y los jugadores los apuntan".

Para finalizar, Yáñez reconoce que “en este caso a lo mejor tiene razón Larrivey hasta que no aclaren la cuestión desde Azul Azul, y anteriormente tuvieron la chance de aclarado el tema pero no lo hicieron”.