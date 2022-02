Ignacio Tapia asume el desafío en Universidad de Chile: "Me he preparado bien para este momento"

Un nuevo defensor fue presentado en Universidad de Chile en el presente mercado de pases para el Campeonato Nacional. Se trata del ex Huachipato Ignacio Tapia, quien de inmediato asegura que es el principal paso que ha dado en su carrera.

"Es un desafío muy importante, creo que es el más importante en lo que va de mi carrera hasta ahora. Lo tomo con responsabilidad, creo que me he preparado bien para este momento, llevo dos años de partidos, de regularidad, así que creo que estoy en el momento que me corresponde acá", comentó en una entrevista con la prensa del club.

En ese sentido, también se dejó ver el fanatismo del defensor por los azules, algo que complementa con la alegría de sus cercanos por llegar a la U.

"Es un club muy importante, donde gran parte de mi familia también es de la U, ellos están feliz por este paso y orgullosos, así que esperamos que me vaya bien este año", detalla.

En cuanto a sus cualidades, el defensor asegura que "tengo buena salida, juego aéreo, creo que tengo buenas coberturas también, así que espero poder aportar con esas cualidades al equipo".

Eso sí, lo que tiene mentalizado también es en borrar las últimas campañas de Universidad de Chile, para poder pelear por todo en lo más alto.

"Estos últimos años sabemos cómo le ha ido a la U, que le ha costado un poco, pero es un club grande así que creo que este año como meta sería sacarlo de ahí como grupo, que nos vaya bien y pelear todo este año", finalizó.