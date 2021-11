El ex jugador de Universidad de Chile conversa con Redgol sobre el panorama del club azul en las últimas cuatro fechas que quedan del Campeonato Nacional, donde pide que hoy mismo hay que enfriar el ambiente y que los jugadores deben poner de su parte.

La derrota de Universidad de Chile ante Ñublense nuevamente dejó a los azules en la puerta del infierno, donde en la tabla de posiciones sólo está tres unidades arriba de la zona del partido de promoción cuando quedan cuatro fechas sin jugar.

Ante un panorama tan adverso, el histórico Horacio Rivas asegura, en conversación con Redgol, que el plantel debe darse un segundo para enfriar la cabeza para mentalizarse en los siguientes encuentros.

"En este momento hay que enfriar el ambiente. Hay que tener mucha tranquilidad, sobre todo a puertas de un partido. Si me dijeras vas a jugar en dos semanas más, tendrías cinco días para que el ambiente esté prendido, pero el partido está a la vuelta de la esquina. Tanto el ambiente, la gente, el club y, sobre todo los jugadores, tienen que tener la mente fría. Tienes que demostrar el por qué están, por qué llegaron algunos y la capacidad que tienen para reaccionar en este caso", cuenta Rivas en Redgol.

El actual comentarista deportivo pide apartar al plantel de los mensajes externos, pensando en el duelo del domingo ante Universidad Católica, que será muy importante para poder arrancar de la zona roja.

"Hoy en día no puedes quemar nada. Al contrario, tienes que preocuparte de saber que juegas un partido, donde vienes dolido anoche, pero no significa que no tienes la capacidad de saber que tienes que enfriar todo. Es como cuando uno termina un partido y se mete a un tambor con agua fría, es la misma situación", destaca.

Por lo mismo Rivas asegura que la única solución que ve está en los jugadores, donde deben demostrar algo que no se ha visto en los anteriores encuentros y que, aunque esté la presión del momento, nunca puede faltar: el corazón.

"Es que si uno se pusiera a pensar que la U no tiene opciones de salvarse, vuelvo a insistir hoy tienes cuatro partidos. Lo primero es que hay que empezar a sumar a como dé lugar, porque es entendible que te pongas nervioso o que el ambiente está tenso, pero la U tiene que demostrar, echar mano a algo que quizás todavía no ha aparecido. Es algo del corazón de los jugadores, acá no es algo de jugar el domingo y estás liquidado y te vas para abajo. Los jugadores tienen que asumir, el plantel tiene que asumir, el por qué están en la U, lo que significa estar y el entorno de la U", finaliza.