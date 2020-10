Hernán Caputto se calienta mal ante pregunta por una eventual renuncia y corta la entrevista: “Buenas tardes, hasta luego”

Hernán Caputto vive su momento más complicado al mando de Universidad de Chile. De los últimos 18 puntos sólo sumó cuatro y la derrota por 1-0 ante Universidad de Concepción le vino a enredar aún más la cosas.

Pese a ello, trató de analizar el cotejo. “Era muy importante sacar los tres puntos y no se dio, un partido difícil, duro, ante un rival que se cierra y me lo dijo el entrenador rival, es respetable. Cierran los espacios, juegan de contra, te dejan proponer y nos costó encontrar posibilidades. Lamento muchísimo que lo hayamos perdido, probamos con jugadores jóvenes que es rescatable también, pero no pudimos. Nunca es bueno no ganar y no sumar”, explicó.

“A veces uno quiere hacer diferencias cosas y no se dan. Uno quiere intentar, pero a veces no se da lo que uno quiere. Se intenta, se intenta, se intenta… Y hay análisis más profundos. Uno siempre quiere algo diferente, sin duda. Creo que fue un partido disputado, no puedo decir nada de la entrega de los jugadores, pero para ganarle a un partido a un equipo que te tira pelotazos, te juega de contar, hay que buscar variantes de ataque pero que no fueron suficientes”, complementó.

Sobre lo que propuso el Campanil, dijo que “hay equipos que te cierran los espacios, buscan taparlos y lamento muchísimo que sea el gol así. Pudimos generar algo más, pero hay que seguir dándole e intentando buscar el resultado. Independiente del resultado, hoy debutaron jugadores de 16 o 17 años, son cosas interesantes, pero necesitamos sumar. Hay que levantar la cara nuevamente y es parte de”.

Luego, en medio de su entrevista con el CDF, comenzó a calentarse. Puntualizó que tuvieron nueve remates al arco ante lo que el reportero le consultó si estaba seguro de ese número. “Si ustedes creen que esa es la estadística… Desde el lado nuestro vimos remates de afuera que a veces generan oportunidades, una que sacó el arquero, el otro equipo también”, se escudó el ex arquero en la placa que mostró la transmisión oficial al terminar el compromiso.

Acto seguido, se le preguntó por su conitnuidad o si está evaluando renunciar y Caputto dio por terminada la entrevista de manera cortante. “Muy buenas tardes, nos vemos. Hasta luego”, dijo y se retiró.

Hernán Caputto sumó cuatro derrotas, un empate y una victoria en las últimas seis fechas, lo que lo tiene complicado en Universidad de Chile. | Foto: Agencia Uno

Algo más calmado, contestó la misma pregunta en conferencia de prensa virtual con el resto de los medios. “Me siento con fuerzas, con ánimo, sólo recordar lo que fue el año pasado, diferente totalmente a este, pero independiente de eso… Bueno, nada, yo no soy el que decide. Ya conversé con los dirigentes, tenemos la intención de buscarle una vuelta, que lleguen jugadores nuevos para generar algo diferente y mejorar lo que tenemos, pero el ánimo, la fuerza, siempre van a estar. Es mi tónica. Uno siempre da un plus por la U (…) No es una pregunta para mí, estoy con muchas ganas, con mucha energía y en los momentos difíciles hay que afrontarlo, estar, con humildad, con trabajo”, manifestó.

Hernán Caputto tiene contrato hasta el 31 de enero y se aferra a él para continuar en Universidad de Chile, mientras siguen los rumores de un posible reemplazo ahora que terminó la primera rueda para el Romántico Viajero.