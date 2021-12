Luego de salvar la categoría en los descuentos en el Campeonato Nacional, en Universidad de Chile se activó el plan de Luis Roggiero quien rápidamente se puso a limpiar el equipo, donde uno de los que dijo adiós fue Gonzalo Espinoza.

Por lo mismo, el volante se mostró dolido por su salida, aunque aseguró que en la reunión que tuvo con Luis Roggiero, aprovechó de decirle algunas cosas que también afectaron al plantel.

"Con el que hablé fue en una reunión con Roggiero. Me dijeron que ya se había cumplido un ciclo, lo acepté porque eran gente nueva. Dije, tal cual, que les deseaba lo mejor. Que por favor cuidaran al diamante, que al final es el jugador, que le da prestigio y plata al club. En el último tiempo no nos cuidaron, nos dejaron solos. Todo este cambio que hubo, nos abandonaron", contó Espinoza en ESPN.

En ese mismo sentido, el Bulldog le dejó un consejo al dirigente ecuatoriano, para que no tenga dramas con el nuevo plantel y que pueda existir una armonía entre los grupos.

"Como consejo le dije que sea cercano porque el futbolista lo siente, tiene la confianza de hablar con él en cualquier momento. Tener buena comunicación de los de arriba con los jugadores lleva todo a buen puerto", detalló.

Por lo mismo, también asegura que le dolió la forma en que tuvo que dejar Universidad de Chile, siendo que, para él, siempre terminaba rindiendo y siendo titular en el equipo.

"Si bien en los últimos años se sufrió bastante, por más que trajeron refuerzos, me sacaron, pero terminaba jugando siempre. Creo que siempre me entregué al máximo y por eso terminaba jugando. Soy un jugador que entrena full, me gusta el reirme la chacota en el camarín, si no tienes eso no hay alegría, pero trato de siempre entregarme al máximo y por eso siempre jugué. Me molestó la forma, no me duele porque siempre entregué todo, así que me voy tranquilo. con muchos fue la manera de despedirnos", cerró.