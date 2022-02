Mucho se ha hablado del proceso de transición que vive Universidad de Chile, donde en el presente mercado de pases han realizado grandes cambios en la estructura del plantel, comenzando con el entrenador Santiago Escobar.

Por lo mismo, a días de comenzar a competir nuevamente por el Campeonato Nacional, el atacante Franco Lobos tiene confianza en lo que puedan hacer esta temporada, donde en lo personal ya tiene sus objetivos.

"Tengo la función de adaptarme al esquema que quiere poner el profe, entonces desde mi parte quiero hacer lo mejor posible. Es un esquema estructurado, quiero tener continuidad, aportar al equipo como lo hice el año pasado, espero este año en una mucha mejor situación y estar siempre disponible", comentó Lobos.

En esa misma idea, teniendo en cuenta los amistosos que se pudieron ver en la pretemporada de Universidad de Chile, Lobos asegura que están logrando cambios importantes con un estilo marcado que puede sorprender a muchos.

"Este equipo viene haciendo cambios que, a lo mejor en todo el tiempo que llevo desde las inferiores no los habíamos visto. Estamos teniendo una idea de juego bastante clara, que es fundamental a la hora de competir. Si todos tenemos la misma idea, todos vamos para el mismo lado y en la cancha pensamos lo mismo. Es una base interesante, que no había visto y esta U me tiene ilusionado. De a poco hemos ido agarrando la mano del nuevo profe, creo que estamos para pelear cosas", detalló el atacante.

Por eso mismo, el jugador formado en Universidad de Chile cree que deben apostar alto, teniendo como referencia el equipo que formó el técnico Jorge Sampaoli y que llenó de títulos a la institución.

"Este es un club que merece estar en una posición que merece volver a lo que era esa antigua U del 2011. Merecemo está peleando y siempre vamos apostar lo más alto. Me ilusiona mucho por las cosas buenas que estamos haciendo, quizás muchos no lo pueden ver, pero se están haciendo cambios que me tiene ilusionado", finaliza.