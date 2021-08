No hay duda que la renovación de Joaquín Larrivey en la Universidad de Chile se ha transformado en una teleserie para los hinchas. Es que Azul Azul todavía no asegura al goleador del Campeonato Nacional, lo que tienen a los fanáticos bullangueros con los nervios de punta esperando alguna determinación.

Por lo mismo, el periodista Fernando Solabarrieta, en conversación en "La Redgoleta", dio a conocer lo que piensa sobre la situación que está pasando el delantero argentino, asegurando que si fuera dirigente buscaría su renovación.

"Sí, pero condicionada. No por dos años. Le doy la razón a la institución. Estas son las decisiones que tienen que tomar los dirigentes como dirigentes y no como hinchas. Ese es el error que tuvo Colo Colo, que tuvo un presidente, que no dudo que quisiera hacer bien las cosas, pero que pensaba como hincha. En la U no se debe pensar así. Le pregunto a la gente si pueden asegurar que el 26 de agosto 2023 Larrivey estará en el mismo momento. Ojala que si, no lo sé", comentó Solabarrieta en Redgol.

"Tu puedes firmar un contrato, comprometer el patrimonio de una institución, en razón de un presupuesto, con un jugador que tiene un presente fantástico, pero en razón de la situación física, donde él se cuida un montón, pero en septiembre de 2023 tendrá 39 años. ¿Qué haría? Le renuevo inmediatamente por lo que ha hecho, pero por una temporada y condicionando el año siguiente", destacó el periodista.

Solabarrieta también puso sobre la mesa la edad del delantero, si es que deciden firmar por dos temporadas, donde hay antecedentes que el rendimiento va decayendo, por lo que podría ser un inconveniente, pese a los cuidados que tienen hoy en día los jugadores.



"Es así. De un día para otro cae el rendimiento. Los jugadores han extendido sus carreras, la tecnología, la medicina y también creo que la disciplina. Antiguamente conocimos jugadores, que fueron nuestros ídolos, que tenían otra disciplina dentro del fútbol. Hoy en día la mayoría son atletas", destacó.

En ese sentido, también opinó sobre el presente de la institución azul, donde cree que falta quien ordene las determinaciones que se están tomando, como el tema de renovaciones y del técnico Esteban Valencia.

"Son cosas incomprensibles. Sabemos que la U fue comprada, no sabemos muy bien por quién. Las caras visibles no las conocemos. Hay una indefinición tremenda, se cansaron de traer técnicos extranjeros que no servían. Parece que están encontrando en un técnico de inferiores, histórico, como el 'Huevo' Valencia, lo que estaban buscando por miles de dólares desde afuera y que no funcionaba. Con cerca de un 75% de rendimiento, Esteban presenta credenciales como para decir acá está el técnico, déjense de joder, déjenlo trabajar hasta fin de año", enfatizó Solabarrieta.

Pese a que ha subido el rendimiento futbolístico, para el periodista es clave que también empiece a caminar administrativamente, tomando el ejemplo de lo que ha sido Católica en los años anteriores, de manera de complementar lo que se está haciendo en la cancha con Valencia al mando.

"La U vuelve de la cancha hacia arriba a generar una buena noticia y un circulo virtuso, pero tiene que estar de la cancha para arriba. El fútbol es una empresa rara, porque pasa eso. Cualquier acción que haga una empresa debe salir de un directorio, desde las decisiones que se toman de manera administrativa y después viene los resultados. En el fútbol, de vez en cuando, es al revés. De las acciones que se toman, es decir de lo que juega un equipo dentro de la cancha, puede chorrear virtuosamente hacia el directorio. Creo que eso es lo que está pasando con la U, está sostenida institucionalmente por lo que sucede en el campo de juego y eso no debería pasar", profundizó el periodista.

"Debiera pasar que eso suceda pero en razón de una buena marcha institucional, como pasa en Católica. Más allá del error que se pegaron con Poyet, que se equivocaron en traerlo como técnico. Pero en realidad es una circunstancia de ahora. Católica, si tu revisas en proyección, los últimos cinco o seis años, ha marchado institucionalmente súper bien. Bueno en la U falta eso, una cabeza visible, un ordenamiento, falta esto de que se termine la incertidumbre, que no se sabe bien qué va pasar. Hace que el momento de la U sea preocupante de lo institucional y lo de la cancha parece haberse solucionado", cerró.