Para muchos fue sorpresa su arribo, pero Felipe Seymour asegura que siempre había querido volver a Universidad de Chile. Si bien contactado para este mercado de pases cuando los azules habían mantenido la categoría en Primera División, asegura que su respuesta positiva para regresar habría sido igual si hubiese bajado a la Primera B.

Así lo destacó en una entrevista con ESPN, donde dio detalles de su regreso, además de afirmar que no pensó nada cuando le ofrecieron volver, porque era algo que siempre ha tenido en mente.

"En el minuto todavía no me llamaba Universidad de Chile, sí había empezado a salir en la prensa. Pero si en ese minuto me hubiesen contactado ni siquiera lo dudaba, lo pensaba de haber vuelto a la U, más allá de la circunstancia o de dónde se jugaría. Creo que mi decisión ni siquiera lo pensé, independiente de cuál era el escenario de este año, habría venido igual", comentó Seymour.

El volante, ha venido también a cumplir un rol de referente en el camarín azul, donde sus compañeros lo han elegido de capitán para los partidos amistosos de pretemporada. Por lo mismo, asegura que la interna que se está formando es de mucha unión y que eso tiene que ver con el trabajo que está haciendo el técnico Santiago Escobar.

"Un equipo que sale campeón en la base es un buen camarín, es un buen grupo. Eso es fundamental y no está en duda. Una de las cosas que me llamaron la atención de los primeros días del cuerpo técnico, fue poner hincapié, darle mucha importancia al ser buena persona, no solo ser buen jugador. Se preocupa mucho de la persona y eso también ayuda al crecimiento de cada jugador. Creo que a nosotros los futbolistas nadie nos enseña a ser futbolistas, no hay un manual, no hay un curso, una escuela. Creo que también paralelamente al ser buen jugador el ser buena persona te ayuda a crecer", finaliza.