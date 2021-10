Luego de las complicaciones que tuvo jugar a las 12.00 en el sintético de Quillota, los azules no quieren repetir las heridas en los próximos días, teniendo en cuenta que el clásico ante la UC también es en ese horario. Además confirma que Larrivey sigue entre algodones.

Esteban Valencia no quiere ser huevo frito: "Hemos pedido a nuestros dirigentes que tengan consideración porque va en desmedro"

Las heridas en los pies que dejó el duelo ante Deportes Melipilla y la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional sigue dando que hablar, sobre todo, porque hay jugadores azules que todavía están con complicaciones, como es el caso de Joaquín Larrivey.

Es por esto, que el ratificado hasta final de temporada Esteban Valencia asegura que es un factor a tener en cuenta con las programaciones, aunque no quiere que suene a excusa.

"Quiero hablar en general, porque no nos pasa solo a nosotros. No es para poner excusa, pero entendemos que tiene que haber un criterio para ir evaluando las condiciones en la cual se juega cada partido. Si hay algo que hemos pedido a nuestros dirigentes es que estén con la atención que lleva este tipo de planificaciones. Jugamos jueves tarde noche con Palestino y luego domingo a las 12.00 del día, en una superficie que no es la más apropiada para el fútbol y más en el horario, pero teníamos que hacerlo porque estaba dado", cuenta Valencia.

En ese sentido, el técnico de la Universidad de Chile pone en consideración los próximo partido, donde, por ejemplo, ante Curicó Unido se jugará a las 16.00 horas con un pronóstico de 30°, mientras que el otro fin de semana ante la Universidad Católica la programación es a las 12.00 horas en San Carlos de Apoquindo.

"Hemos pedido a los dirigentes que tengan consideración y si hay que hacer llegar alguna situación ante ANFP lo van a hacer, porque va en desmedro de nosotros, de tener un mejor resultado y, no es excusa, pero hablo de una situación general. Jugamos mañana sábado, el jueves en Chillán, con un regreso a las 5 de la mañana, y luego un partido con Católica el domingo a las 12 del día. No se dan ni las 72 horas de descanso que tiene que haber en los partidos. Esperamos que la gente del club tenga estas consideraciones, porque por el momento que va campeonato, donde nadie quiere dar ventaja, así que eso es labor de nuestros dirigentes y nosotros de lo futbolístico para seguir trabajando más allá de esas circunstancias y que no sea una excusa", detalla el entrenador de la Universidad de Chile.

El caso donde se puso atención por el tema de las temperaturas es Joaquín Larrivey, que si bien está dentro de los citados para el partido ante Curicó, van a esperar hasta el último minuto para saber si es opción.

"Joaquín es sabido cómo terminó, la condición de sus pies tras Melipilla. Ramón Arias también, más allá de que no lo podamos ocupar. El área médica ha tratado de dar todas las atenciones por el caso de Joaquín, que es importante dentro de lo que buscamos como funcionamiento y como referencia de gol. Hoy probó, lo hizo un rato, no quisimos que hiciera la práctica completa porque podemos ganar todavía un poco más de 24 horas, pero la evolución ha sido positiva, está en la nómina, la respuesta fue positiva", finaliza.