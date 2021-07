Esteban Valencia alza la voz y pide seguir en la U: "Me siento capacitado para estar al frente del equipo"

Universidad de Chile no puede leventar la cabeza, y su mal inicio en el Campeonato Nacional se trasladó a la Copa Chile, porque con el entrenador Esteban Valencia a la cabeza fue eliminado de por Fernández Vial.

El Huevo fue el reemplazante de Rafael Dudamel, y tomó el cargo de forma interina, aunque el ex volante señaló que le gustaría seguir en el cargo.

"No se discute mis capacidades sino que mi experiencia. Me he ido empoderando del puesto, me siento con la capacidad de estar al frente de un equipo como la U. Es un privilegio. Saben lo que siento, soy el número uno que quiere que a la U le vaya bien", dijo a DirecTV.

"Me gustaría que la manera de asumir en la U fuese distinta. Yo he sentido en estas experiencias que tengo las condiciones, que puedo llevar al grupo. No ando buscando ser DT de la U, estoy enfocado en formar jugadores, entiendo las urgencias del club", agregó.

Valencia en la U - AgenciaUno

Luego, contó que los dirigentes de Azul Azul les entregó a él y su cuerpo técnico el puesto de manera interina: "El club nos pidió hacernos cargo de este proceso de transición mientras ellos van buscando alternativas. Estamos en el día a día tratando de preparar a los jugadores, buscando mejorar a nivel individual y colectivo".

Por último, analizó el rendimiento de los jugadores, y expresa que ellos saben que están al debe en su nivel.

"Saben que están en deuda y que pueden mejorar su rendimiento. Estamos trabajando para eso. La verdad, la U tiene que ser un equipo protagonista. Ahora, nuestro siguiente desafío es Melipilla", cerró.