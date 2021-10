Todavía no puede levantar cabeza la Universidad de Chile. Con la nueva derrota ante el Audax Italiano, el equipo de Esteban Valencia suma su quinto partido sin saber de victorias en el Campeonato Nacional.

Pese a esto, el entrenador asegura que si bien el equipo no está mostrando lo mismo de hace algunas fechas cuando conseguían triunfos, valora el esfuerzo que están haciendo sus jugadores.

"No ha sido fácil. Entendemos que cada partido es una oportunidad de salir de este momento, en que el equipo ha perdido confianza y ha dejado de tener fluidez en el juego que nos dio buenos resultados fechas atrás. El equipo hizo un esfuerzo importante, por lo menos merecíamos un empate. En una jugada discutida al final, pero siento que el equipo tuvo respuestas positivas. Sometimos gran parte del partido al Audax, pero nos faltó la puntada final para finalizar las situaciones. Algo hay que ajustar, algo hay que mejorar, porque el esfuerzo se está haciendo y no nos está alcanzando. Los rivales con muy poco se están llevando mucho y nosotros nos quedamos sin nada", analiza Esteban Valencia.

Por lo mismo, pese a que en otros partidos han pasado situaciones con lesionados o expulsados, el técnico cree que el equipo está perdiendo el rumbo que destacaron hasta antes del Superclásico, aunque cree que en este duelo contra Audax sus dirigidos se vieron de mejor manera.

"Siento que hemos perdido nuestra línea futbolística y que buenos resultado nos venía dando. El trabajo ha estado en volver a fortalecer. No estamos para regalar ninguna situación y tenemos que jugar siempre con los dientes apretados y no esperar qué rival te golpee para reaccionar. Sin desmerecer al rival, lo contrarrestamos bien, lo de ellos fue mantener el orden, pero el desgaste fue de nosotros", profundiza el "Huevo".

Eso sí, también asegura que no tiene problemas en poner la cara en la situación actual que está pasando la Universidad de Chile, pese a que los directivos mantienen silencio ante la mala racha en el Campeonato Nacional.

"Es parte de la responsabilidad que uno tiene. Tanto nosotros como cuerpo técnico y los jugadores no tengan duda que vamos a dar siempre la cara, no me voy a esconder. Del club uno entiende que se está reestructurando y habrá momentos en que tengan una palabra para este momento, pero no me corresponde. Ya está con nosotros Luis (Roggiero) que ha estado muy presente desde que ha llegado. Esto es cómo somos capaces de sacar esta situación adelante. Nosotros tenemos que tener las herramientas para levantar este equipo, lo demás es parte de lo que uno vive día a día", finaliza.