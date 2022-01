Universidad de Chile presentó esta jornada a Felipe Seymour, como su nuevo refuerzo en el mercado de pases pensando en el Campeonato Nacional, donde llega para aportar su experiencia dentro del camarín del técnico Santiago Escobar.

Pero si bien se mostró feliz de su arribo en su presentación, también encaró las críticas de algunos hinchas por redes sociales, donde el volante azul optó por hacer un análisis de lo que pasa con estas plataformas.

"El tema de las redes sociales creo que hay que tener cuidado, ustedes como periodistas y comunicadores tienen una responsabilidad muy grande, que al comunicar deben educar. Las redes sociales se han convertido, no sé si en un termómetro, en muchas cosas a nivel social. Hay que hacer la pregunta qué tanta relevancia tienen para tomar una decisión o formular una pregunta", comenzó explicando.

"Siguiendo esa misma línea de las redes sociales, también está la balanza de toda la gente que escribe o tiene un comentario positivo. Las redes sociales muchas veces, en vez de una red de opinión, es muchas veces red de desahogo, por eso hay que preguntar la relevancia que pueda tener una red social", detalla.

En ese sentido, asegura que pone en medición el tipo de comentario que le llegan, pero que cuando vienen de una red social pueden ser distorsionados por lo que hay que saber si las críticas son tantas como se dice.

"Estoy agradecido de la gente que me ha manifestado su apoyo, de que estoy en mi casa, de lo que que significa ser y estar en la U. Valoro el cariño de la gente que me conoce. Ese cariño se valora mucho más, de alguien que no me conoce y que está trás un celular o una pantalla. Respeto cada opinión, crítica constructiva o desahogo, hoy la sociedad se basa mucho en las redes sociales. Si nos dejamos llevar por eso Messi se debió haber retirado de la selección o en nuestro país Gabriel Boric no podría haber ido a una primaria. Hay que tener ojo, pero respeto cada opinión", finalizó.