El delantero no ha podido entrenar con sus compañeros y tampoco encontró club, por lo que su agente dice que por ahora sigue en los azules, aunque no es considerado.

El panorama en Universidad de Chile cambió, ahora las caras son alegres, porque con Santiago Escobar a la cabeza llegaron los resultados, con dos victorias en el arranque del Campeonato Nacional.

Los azules superaron a Unión La Calera y Deportes Antofagasta, por lo que son los líderes del torneo tras las dos primeras fechas, junto a Universidad de Chile.

Pero Azul Azul sigue con un gran problema a la hora de armar su plantel 2022, y tiene nombre y apellido: Nahuel Luján. El delantero argentino no es considerado, pero tampoco ha recibido ofertas para cambiar de equipo.

Además, el representante del Gato, Luis Grillo, comentó la verdad del atacante, quien no ha sido parte de los trabajos del entrenador colombiano de la U.

"Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia", comentó el agente a La Tercera.

Luján, por ahora, no tiene claro su futuro, porque en los laicos quieren buscarle una salida, pero su pase sigue perteneciendo a los registros azules, y por ahora no hay interesados en sus servicios.

"De momento se queda en la U. No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar y ver si conseguimos algo. Estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo", agregó Grillo.

Por ahora el futuro de Luján sigue siendo una incógnita, y en Universidad de Chile esperan que pueda encontrar club para dejar una vacante extranjera para el plantel.