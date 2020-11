El día que José Luis sierra alabó a la barra de Universidad de Chile: "Al Ittihad es como la U, muy popular y con una gran hinchada"

José Luis Sierra está a detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile. Según reveló ESPN, el Coto alcanzó un acuerdo económico con el club laico y será el reemplazante definitivo de Hernán Caputto.

Sin embargo, la barra de la U no está para nada contenta con la posible llegada de Sierra, debido a su identificación con el archirrival, Colo Colo, y con Unión Española. Es por esto que Los de Abajo amenazó a Azul Azul y prometió un "infierno" si el Coto es entrenador del club.

Pese a todo esto, el estratega alabó hace un tiempo a la hinchada de Universidad de Chile. En diciembre del año pasado, el Coto conversó con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV y comparó al club azul con su ex equipo de Arabia Saudita: "El Al-Ittihad es como la Universidad de Chile. Un equipo muy popular, con una gran hinchada".

En esa misma entrevista, Sierra dejó en claro que "no me cierro a ninguna posibilidad de dirigir", lo que podría ser una señal de que no tendría problemas para dirigir a Universidad de Chile pese a su pasado.