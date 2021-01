Danilo Díaz le pega a la U de Rafael Dudamel: "Bajó desde que se fue Hernán Caputto y juega peor"

Universidad de Chile sacó un resultado que de poco le servía ante Deportes Iquique. Los azules caían por 1-2, pero lograron empatar todo gracias a Ángelo Henríquez, que apareció en la agonía para sentenciar el 2-2.

De la mano de Rafael Dudamel, el bulla sigue dejando serias dudas en su juego y cada vez son más las voces que piden su salida. Y si bien en Azul Azul se han mantenido en silencio sobre lo que pase con el venezolano, por ahora seguirá al mando del equipo hasta el final del Campeonato Nacional.

Danilo Díaz analizó lo que fue el encuentro de este domingo y disparó con todo contra el llanero DT azul. "Universidad de Chile no ha jugado bien con Dudamel, bajó desde que se fue Caputto y juega peor. La diferencia es que llegaron jugadores de refresco como Lenis, porque se recuperó Pablo Aránguiz, pero la realidad es que este equipo juega peor que el del último tiempo", disparó en Radio ADN.

Rafael Dudamel sigue cuestionado por el rendimiento de Universidad de Chile. Foto: Agencia Uno

El periodista reiteró sus críticas al juego de los estudiantiles y aseguró que no daba para más. "En el balance el partido está correcto, ninguno de los dos merecía ganar. El 2-2 refleja lo que sucedió, pero Iquique tuvo la mala fortuna de que se le lesiona Salinas, va Hidalgo al costado izquierdo y le costó, no encontró la posición, no se pudo asociar".

Eso sí, el premio nacional de periodismo deportivo destacó que ha recuperado en algo a Ángelo Henríquez. "Un mérito de Dudamel porque le dio confianza. Hoy fue figura no solo por el gol, sino porque se reveló en algún momento. Siempre quiso jugar, la pidió y se asoció".

"El problema de la U es que cuando le hacen un gol en una jugada aislada, cuando Iquique atravesaba su peor momento en el partido, viene ese cabezazo y el partido se le enredó, se metió en un pantano. Nadie quería la pelota y los que la quería, estaban o cansados o nerviosos", agregó.

Finalmente Díaz catalogó a los azules como un equipo débil de cabeza. "El partido tuvo momentos, Iquique con 25 minutos buenos, después se pone en ventaja la U, lo pudo sentenciar, pero entre que no le cobran el penal... ahí se derrumbó. Y lo hizo como viene haciéndolo hace un año y medio, un equipo que anímicamente es de pera blanda, que eso supera lo futbolístico y el equipo termina mandando pelotazos".