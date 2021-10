La derrota de Universidad de Chile ante Deportes Melipilla fue la lápida al parecer para la campaña de Esteban Valencia en el Campeonato Nacional, por lo mismo, a la hora de buscar responsables, muchos apuntan a la dirigencia de Azul Azul.

Así también lo cree el periodista de radio ADN, Danilo Díaz, quien golpea la mesa por la situación en que se encuentra el equipo azul y cómo la dirigencia dejó en solitario a los jugadores y cuerpo técnico tratando de salvar la campaña.

"Este plantel está solo, está tirado. Como en una isla por si pasa un barco como en el Náufrago. El entrenador sabe que tiene fecha de vencimiento y si lo ratificaron fue porque ganaron el clásico contra la Católica, porque no estaba en los planes. Lo de esta gente que está hoy, lo vamos a calificar así, esta gente, que está manejando a la Universidad de Chile es indignante. Resulta una falta de respeto a la historia del club. La lógica de la pasada, del cuentito ese de que estaba viendo un partido y empataron 0-0 con Everton y ahí Clark se volvió loco para comprar la U. Esas historias ya forman parte del anecdotario, pero del que irrita. Lo que le han hecho a la Universidad de Chile está gente, así hay que decirles, es lapidario, brutal. Querían destrozar un club, lo consiguieron", golpea la mesa Danilo Díaz.

Para el comentarista deportivo hay culpa de gente que no tiene que ver con el fútbol, por lo que enfatiza su comentario en los nuevos dueños del club, porque decidieron no dar la cara en uno de los momentos más malos de la historia.

"Los marcianos no tienen fútbol, esto no es un negocio, no es una marca de zapatillas, no es vender short de una marca de tres tiras. Los marcianos que llegan de la bolsa de comercio, los que llegan de las escuelas de administración, no entienden de qué se trata esto. Esto es fútbol, es un negocio distinto. Donde influye la pasión, la planificación, donde hay que saber qué jugador sirve y cuál no. No pueden destruir el proyecto que venía trabajando la Universidad de Chile y no dar la cara. No hay nadie", asegura Díaz.

"Si el director administrativo (Aubert) está fuera del país es un irresponsable. Tiene que estar en el estadio. Cuando el club viene en picada, con este rendimiento, tiene que estar presente. Clarck tiene que estar presente. Qué se han imaginado, qué se han creído con la historia del club. No pueden dejar que el Huevo Valencia y el preparador físico sean los que den la cara. Ellos tienen una responsabilidad, porque compraron a la Universidad de Chile", finaliza.