El ex jugador de los azules, Cristián Mora , no está de acuerdo con que la concesionaria decida traer en estos momentos a jugadores como Matías Rodríguez ni Pepe Rojas a Universidad de Chile . Además les manda un recado, que si quieren hacer un cambio radical deben morir con las botas puestas.

Cristián Mora no está de acuerdo con el regreso de los históricos: "La U no puede caer en la nostalgia"

El mundo azul sigue dividido por las alternativas y movimientos que ha llevado Universidad de Chile en los últimos días en el mercado de pases, confirmado a Matías Rodríguez como refuerzo, además con la opción de también traer de regreso a José Rojas.

Ante esto, son muchas las discusiones futbolísticas que se han dado entre los bullangueros, donde a uno que le corre la sangre azul, Cristian Mora, quiso dar su opinión al respecto en conversación con Redgol.

"Al parecer no se estudió bien las contrataciones, no se dio la alternativa o, mejor dicho, se le cayeron las alternativas que tenían y están recurriendo a lo que tienen a mano. Matías es un jugador libre, le reconocemos toda su trayectoria en la U, pero no sé si era el momento. Será por gusto técnico, no sé. Lo dudo. Pero en algún momento dijeron que querían hacer un cambio radical de jugadores pero hoy en día no lo están haciendo", comentó el ex jugador azul.

Si bien sólo ha aparecido como opción en el directorio, el tema de Pepe Rojas también ha dado que hablar, donde Mora, pese al cariño, cree que el camino está equivocado.

"Le tengo mucho cariño al Pepe, pero es más de lo mismo. La U no puede caer en la nostalgia, en el reconocimiento del jugador. Si ya no lo trajeron el año pasado, cuando lo necesitaban mucho más por presencia, experiencia.Si quieren hacer un cambio radical tienen que morir con las botas puestas. Están cometiendo los mismos errores, el recambio que dijeron no se ve, se siguen reforzando los demás y la U sigue esperando"