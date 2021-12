Universidad de Chile no perdió tiempo y comenzó de forma inmediata su reestructuración del plantel, algo que está llevando adelante el director deportivo, Luis Roggiero, el que ya pasó la guillotina en un gran número del equipo azul.

Si bien ya varios saben qué será de su futuro, hay dos que todavía están a la espera: Joaquín Larrivey, además de Ramón Arias, quienes esperan en sus vacaciones la determinación que tome Azul Azul.

Por lo mismo, Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, asegura que el motivo de este tiempo es para cerrar con el nuevo entrenador y que él tome la determinación con los dos referentes.

"En diferencia a todos que les pidieron no continuar, me parece que hay una evaluación pendiente del nuevo entrenador. No me imagino, con tanta soltura a los dirigentes, que le pidan a esta altura un tiempo a un futbolista al cual conocen hace más de un año, con quien han intentado hacer renovaciones y que fue héroe en el partido del domingo. Más allá de los horrores que cometió en partidos importantes en la segunda rueda", cuenta Caamaño, ejemplificando el caso de Arias.

Para el periodista hay algo clave que esperan los directivos sobre estos casos en particular, porque las otras salidas las tomaron sin ninguna duda los directivos en Universidad de Chile.

"Decirle que espere tiene que ver con que el nuevo entrenador tome decisiones. Sobre él, sobre Larrivey y otro que por ahí está en duda. Al resto los sacó Roggiero y los dirigentes, no tengo ni siquiera un mínimo de duda... Las renovaciones pendientes pasan por el visto bueno del entrenador que debería ser nombrado esta semana", asegura.