Un partido recordado por los hinchas de Universidad de Chile en la campaña de la Copa Sudamericana 2011, donde el martes se cumple una década de levantar su primer trofeo internacional, fue el jugador como visitante ante Nacional, donde el equipo de Jorge Sampaoli le pasó por encima al de Marcelo Gallardo, aunque el duelo tuvo que ser suspendido.

Con la mínima ventaja conseguida en Santiago, los azules debían proteger el 1-0 esta vez en el estadio Parque Central. Pero para sorpresa de todos, menos para el partido planteado por Sampaoli, la U se puso rápidamente en ventaja pasando a estar 2-0 arriba con goles de Eduardo Vargas y Matías Rodríguez.

El defensor vivió un partido especial, porque antes de llegar a los azules había estado en Nacional, por lo mismo no quiso ni festejar el gol, algo que fue destacado por los hinchas locales.

"Al poquito tiempo de hacer el primer gol fue. Fueron minutos del primer gol de Edu. Fue una pelota que recuperamos y salimos de contra, no recuerdo bien exacto, pero la recuperamos y seguí la jugada. En el rebote justo estaba ahí, obviamente la felicidad de conseguir un gol en una copa internacional, lo disfruté, pero por respeto no lo festejé", detalla Matías Rodrígez en TNT Sports.

Pese a que la U se adelantaba en el global por 3-0 con el gol de Rodríguez, para muchos causó extrañeza que los hinchas de Nacional de igual forma aplaudieran al argentino, que pronto será chileno.

"No recuerdo que aplaudieron el gol, pero fue un lindo gol y la gente de Nacional sabían que se enfrentaban a un equipo que jugaba muy bien y si aplaudieron fue por el funcionamiento del equipo, más que por quién hizo el gol", destaca Rodríguez.

En ese sentido, el actual jugador de Defensa y Justicia, quien la próxima semana se definirá un posible retorno a Universidad de Chile, también pone sobre la mesa lo que pasó en el segundo tiempo, cuando el duelo fue suspendido por un rollo de papel que le cayó a un asistente de los árbitros.

"El segundo tiempo duró poquito. Ya no estaba en la cancha. Me había sacado Jorge, lo odiaba en ese minuto. Me dijo 'me apuré en sacarte'. Pasaron dos minutos y se suspendió, así que puedo decir que lo jugué completo. Al juez le llegó un rollo de papel y suspendieron el partido. Uno escuchaba las entrevistas de los jugadores de ellos que decían 'lo dábamos vuelta', pero quién sabe si lo daban vuelta o se comían dos o tres goles más. Fue algo raro, pero pasó", finaliza.