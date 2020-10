Claudio Borghi pide un mínimo de respeto por Hernán Caputto: “Este chico se jugó las pelotas, es injusto que lo saquen”

Universidad de Chile perdió con Deportes Antofagasta y, con ello, sumó tres derrotas en los últimos cuatro compromisos, ya que también perdió con el clásico universitario ante Universidad Católica y con Unión Española. Sólo venció al colista Deportes La Serena en esta racha en un partido que fue bastante más duro que lo que expresó el 3-0 a favor del Romántico Viajero.

Con ello, los hinchas perdieron la paciencia con Hernán Caputto y todo apunta a que también los dirigentes ya están evaluando cambios para cuando termine la primera ronda. De hecho, ya comenzó a rondar el CDA el nombre de Martín Lasarte con bastante fuerza.

Ante esto, Claudio Borghi pidió un mínimo de respeto por el ex arquero dada la forma en que arribó al primer equipo de Universidad de Chile: se le llevó al Romántico Viajero como formador, pasó al plantel de honor de emergencia con la amenaza del descenso más que latente tras el desastre con Alfredo Arias y logró dejar al equipo en Primera.

“Los entrenadores usamos excusas como los políticos. Cuando llega un gobierno nuevo dice ‘socialmente estamos mal, económicamente también, en esto nos vamos a demorar dos años’. Los técnicos decimos ‘el equipo está mal físicamente, necesito refuerzos y tiempo’”, manifestó el Bichi en Todos Somos Técnicos, de CDF.

“Si Caputto puede seguir y pide los mismos refuerzos que le puedan traer a otro entrenador debería seguir. Hay que ser justo con la gente. Este chico se jugó las pelotas asumiendo un equipo que estaba por descender en su primera experiencia profesional en un plantel de un primer equipo de Primera División. El pago no debería ser sacarlo antes de sacar la primera ronda, es injusto. Si yo pongo las pelotas para salvarlo a usted, aguánteme un poquito un más para ver si puedo”, sentenció el campeón del mundo.

Asimismo, manifestó que tampoco es que tenga un plantel tan destacado. “Con todo el respeto a los demás chicos, de renombre sólo Montillo y Larrivey. El resto no son refuerzos que le den una jerarquía”, aseveró.

Hernán Caputto está siendo cuestionado por los resultados y la forma de juego de Universidad de Chile. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, manifestó que no es culpa de Caputto que haya jugadores que no estén jugando y que por eso hayan “perdido la confianza”.

“Tengo que tener primero un jugador estable emocionalmente, no puede ser que yo lo saque un partido y el tipo diga ‘no, me sacó, no puedo jugar, me levantó los brazos’. Si tengo un rebaño de ovejtias, no me puede hacer mal todo. Estamos hablando de gente profesional. Se va el técnico y dicen ‘no entrenaba bien’. Que salgan a decir ahora Caputto, Borghi o Vega trabajan mal, pero no cuando el técnico se va decir ‘me hacía sufrir, me hacía entrenar a las 12 del día’”, remató.