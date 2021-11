Una verdadera pesadilla vive Universidad de Chile tras su empate sin goles ante Cobresal por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2021. Los azules sumaron un punto en su visita a El Salvador este fin de semana y los demás resultados lo dejaron en la decimoquinta posición de la tabla, por lo que de momento jugaría el partido de definición para no descender.

Sin embargo, el Romántico Viajero tiene la opción de salvarse de toda posibilidad de sumar el segundo descenso de su historia en la última fecha, donde la base será conseguir un triunfo, para que después sean otros resultados los que los ayuden a evitar dicha instancia.

Ante este panorama, los hinchas y referentes azules no dejan de sufrir y el nerviosismo aumenta a medida que pasan las horas. Situación que empeora aún más después de las palabras del periodista deportivo Cristián Caamaño, quien en Deportes en Agricultura disparó contra la U por su pésimo momento.

De esta manera, el comunicador fue consultado por el futuro del cuadro universitario y aprovechó su espacio para vaticinar que no vienen días fáciles en el Centro Deportivo Azul, ya que avisó que “se está dando todo para que el pronóstico sea el partido de promoción”.

“La U está jugando para ir a la promoción. (Cristián) Romero no está arriesgando absolutamente nada, no quiere hacer daño en el arco rival y quiere salvarse a como dé lugar de los partidos. Es una estrategia, pero me parece que no le va a alcanzar”, complementó.

Pese a eso, se tomó el tiempo para equilibrar la balanza y destacar que la debacle azul no es culpa exclusiva de Relojito, por lo que disparó que “no es culpa de Romero que la U no gane hace doce partidos, porque el solo tiene cuatro”.

Sin embargo, añadió que “es culpa de Romero que en cuatro partidos no hayan convertido un gol, es su responsabilidad que el equipo genere poco. Pero en definitiva la campaña tuvo tres entrenadores y así como está me parece que la lógica indica que vayan a jugar el partido de promoción”.

Para cerrar, disparó que “si Romero cree que empatando se va a salvar, se puede llevar una sorpresa muy desagradable el fin de semana. Se pueden dar ciertos resultados que con el empate de la U puede terminar en el descenso, entonces en algún momento va a tener que arriesgar y puede ser muy tarde”.

“No le vaya a pasar a Romero lo que le pasó al equipo que descendió con un técnico inexperto como Pellegrini en ese tiempo, que no daba las indicaciones correctas según las circunstancias de otros partidos. Que no se repita la historia, porque su tranquilidad también transmite miedo y eso es peligroso para la U”, concluyó.