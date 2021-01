Camilo Moya responde las críticas de los históricos de la U: "Es muy fácil hablar a través de un televisor o ver una repetición mil veces"

La jugada de Jimmy Martínez y Ángelo Henríquez en el Superclásico ante Colo Colo sigue dando vueltas en la cabeza de los hinchas de Universidad de Chile. Los atacantes azules tuvieron una inmejorable oportunidad de marcar el gol, ganar el clásico y terminar con la racha de 20 años sin triunfos en el Monumental, pero no fue así.

Tras el partido, varios históricos y referentes del club laico analizaron la jugada y repartieron sus críticas. Algunos dispararon contra Jimmy, mientras que otros se lanzaron contra Ángelo. Lo cierto es que la U solo rescató un punto y no pudo cortar el maleficio.

Este jueves en el CDA, Camilo Moya atendió a los medios de comunicación y al ser consultado por las críticas de los referentes del club, respondió: "Nosotros las tomamos muy tranquilos, solo queda apoyar a nuestro compañeros. A mí también me quedó una pelota para pegarle al arco y no le pegué, pero hay que estar ahí".

"Es muy fácil hablar a través de un televisor o ver una repetición miles de veces, pero hay que esta ahí en la jugada y ponerse en los zapatos del jugador. Creo yo que hablar lo hace cualquiera", disparó el joven volante azul.

Por otro lado, el formado en la U realizó una dura autocrítica de su rendimiento actual: "He bajado mi nivel. En este último tiempo no he encontrado mi mejor versión, pero estoy trabajando. Lo único que quiere el plantel, en estos partidos que quedan, es sumar de a tres".

Finalmente, Moya analizó el próximo encuentro ante Deportes Iquique: "Va a ser un partido difícil porque ambos queremos sumar de a tres. Nos vamos a encontrar con un equipo que va a querer aprovechar los espacios que nosotros dejemos, porque vamos a salir a ganar".