Ángelo Henríquez afirma que la U va por todo: "Hay jugadores para pelear el campeonato arriba"

La temporada 2021 ya empezó para Universidad de Chile, porque con un equipo disminuido por culpa del coronavirus, quedó eliminada de la Copa Libertadores, y ahora pone su foco en el Campeonato Nacional.

Los azules quedaron libres en la primera fecha y este sábado se estrenan ante Huachipato desde las 18:00 horas en el estadio Nacional, y el goleador Ángelo Henríquez anticipa la campaña se viene para la U.

"Hay jugadores para pelear el campeonato arriba, hay que ser ordenados, disciplinados, mantener la competitividad en el club en cada partido... hay que ser competitivo siempre, no hay que relajarse ni mirar a ningún rival como imposible de vencer", dijo el atacante.

"Creo que estamos bien, hemos tenido un tiempo suficiente para preparar bien el partido, aparte que ya nos tocó jugar con San Lorenzo, algo se había podido ver, a pesar que nos faltaban jugadores. La fecha libre nos dio tiempo para recuperar a los jugadores que estaban contagiados e incorporarse al equipo para preparar bien el próximo partido, creo que llegamos muy bien", agregó.

Henríquez quiere pelear arriba - AgenciaUno

Acerca de Huachipato comentó que "el rival es difícil, obviamente, jugó partidos de clasificación a Sudamericana y lo ha hecho muy bien, no va a ser un partido fácil, así que hay que entrar con la mayor concentración en nuestro esquema, manetener el orden, hay que empezar golpeando fuerte en el campeonato".

Por último, analizó su momento personal, que además le sirvió para ser convocado por Martín Lasarte a la selección chilena.

"Estoy muy tranquilo, no hago nada distinto de lo que he estado haciendo este tiempo, me he manteido trabajando para darle vuelta a la situación que había tenido los años anteriores y simplemente quiero mantener el buen trabajo para mantener o mejorar el nivel; es el objetivo, seguir mejorando siempre, seguir jugando y teniendo minutos, ojalá aportar con goles", cerró.