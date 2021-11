Regresando a Primera División al equipo que lo vio nacer en el fútbol. Así se dio el retiro definitivo del delantero uruguayo Juan Manuel Olivera, con la camiseta de Danubio, uno que también se metió en el corazón de los hinchas de Universidad de Chile por su entrega.

A los 40 años, el "Palote" decide colgar los zapatos luego de cumplir su último objetivo en cancha, luego de que el técnico Jorge Fossati le diera minutos en cancha en la victoria de Danubio por 1-0 sobre Defensor Sporting, que definió el ascenso.

“Este partido fue el último para mi y el que más soñado podía ser disfrutarlo con este equipo y logrando el objetivo que nos planteamos desde el arranque”, comentó Olivera en Sport 8.90.

"Desde un principio nos pusimos como meta dejar a Danubio en primera división, para eso trabajamos y estamos orgullosos de haberlo conseguido. En los momentos difíciles estuvimos más unidos que nunca, este grupo peleó contra las adversidades y nunca perdió de vista el foco del objetivo que teníamos. Estoy feliz”, fue el comentario de Olivera.

Defendiendo camisetas como la de San Lorenzo, Cruz Azul, Libertad, Peñarol, Estudiantes, pasos por el fútbol de Corea del Sur, China Arabia Saudita, Emiratos Árabes, entre otros, Olivera se aleja del fútbol profesional como jugador anotando 224 goles en 605 partidos disputados, en 19 años.



El gol del título en la U

Sin duda alguna en Chile son los hinchas de la U los que lamentan su alejamiento del fútbol, donde logró convertir 53 goles y logró levantar el título de 2009, en una final ante Unión Española, donde marcó el gol definitivo para levantar la corona.

“Está entre los tres más importantes de mi carrera sin duda. Involucra muchas cosas, fue un momento muy especial. La sensación que te da, recuerdo que casi me llevo de arrastre a Walter (Montillo) que se quiso colgar, quería abrazar a todos los hinchas, no sabes qué hacer. Era un desahogo, de bronca, al principio las cosas no salían como uno quería y hacer el gol de la final fue un desahogo muy grande”, comentó Olivera en una entrevista con Redgol.