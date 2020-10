Fernando Tapia es categórico: “No sé si Hernán Caputto sería capaz de sostener su estilo de juego con gente en el estadio”

Hernán Caputto está viviendo un difícil panorama al mando de Universidad de Chile, porque los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo le podrían costar el puesto en las próximas semanas. Incluso algunos ya hablan de posibles reemplazantes.

Por lo mismo, el periodista deportivo Fernando Tapia conversó con La Redgoleta de RedGol sobre este panorama y fue bastante categórico sobre la realidad de la U: está para sumar la mayor cantidad de puntos para la tabla ponderada y alcanzar un puesto para la Copa Sudamericana.

“No sé si (Hernán) Caputto sería capaz de sostener su estilo de juego con público en el estadio, la reprobación sería inmediata. La principal crítica que le hace hoy el medio futbolístico y también la hinchada de la U, que se expresa a través de redes, es que el equipo no juega como corresponde a su historia, más allá del momento, más allá de que el equipo efectivamente tiene que ser pragmático, porque tiene que mirar la tabla ponderada, pero hay cosas que el público general de la U no acepta: jugar tan defensivamente. Ese pragmatismo ultraconservador de Caputto ya no está siendo mirado con buenos ojos”, partió mencionando.

“Probablemente, fue funcional el año pasado, cuando la U estaba muy mal y no lograba sumar, entonces era importante sumar. Le dio tranquilidad en un momento determinado que estaba todo muy confuso, sumó después de un período muy malo. En las últimas cuatro o cinco fechas del torneo sacó algunos resultados, si viene cierto no eran grandes victorias, por ahí un triunfo o un empate, pero no perdía. Eso le sirvió el año pasado y para comenzar este”, agregó.

“Lo sostenía el tema de la racha que tuvo increíblemente en algún momento del Campeonato Nacional que lo tuvo segundo, pero la realidad futbolística es que la U no está para ser segundo del torneo. Probablemente le alcance para salvarse y con suerte pelear un cupo para la Copa Sudamericana. Creo que ese debe ser el objetivo de la Universidad de Chile”, complementa.

El técnico tiene una cláusula en su contrato que a mitad de torneo puede ser revisado su rendimiento al mando del primer equipo. (FOTO: Agencia Uno)

“La realidad futbolística es que era mucho menos que Unión Española, Universidad Católica, Deportes Antofagasta, porque quedó demostrado en la cancha. Y al revisar con quién perdió las últimas fechas la U te vas a encontrar que los cinco que están arriba le ganaron”, señaló.

“La realidad de Universidad de Chile es: medianía de la tabla, tratar de salvarse, sumar puntos para la tabla ponderada y con suerte, porque es un campeonato irregular, meterse en la Copa Sudamericana”, volvió a repetir.

Finalmente, sobre el futuro de Caputto sentenció que “los dos partidos que vienen van a marcar su futuro, si no gana sin duda se le va a complicar (…) es evidentemente que cuando empiezan a surgir nombres de posibles reemplazantes es porque algo hay”, sentenció.