Rodrigo Tello sale en defensa de Jean Beausejour y afirma: “Ha sido por años uno de los mejores en su posición en Chile”

Días complicados ha estado viviendo Jean Beausejour en Universidad de Chile, ya que varios hinchas han cuestionado duramente su rendimiento e incluso han pedido por redes sociales su salida inmediata del club.

Por lo mismo, Rodrigo Tello salió en defensa del lateral y en conversación con radio Cooperativa afirmó que “Jean es un jugador equlibrado, siempre ha mantenido la buena forma y no ha tenido muchos bajos en su carrera”.

“Obviamente, dependiendo del físico que tiene, es un jugador potente, ha sido por años uno de los mejores en su posición en Chile (…) Es bastante autocrítico y no se va a dejar estar”, agregó.

El lateral está siendo cuestionado por lo hinchas. Recordemos que su contrato termina a fin de año. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “para jugar de extremo tiene que ser bueno en el uno contra uno y yo lo veo más de atrás para adelante. Pero bueno, él sabe bien que está en déficit y seguramente se va a poner a trabajar y darlo vuelta como siempre”.

Pero eso no fue todo, porque aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a los dirigentes de la U, pues cuestionó duramente que no tengan jugadores jóvenes que apuren a los más experimentados.

“Cuando pasan estas cosas en un equipo grande como la U, que debería sacar jugadores en las posiciones y tener un poco de competencia para los adultos, no los tienen. No hay presión de parte de los jugadores que saca la U. de Chile, no hay nadie”, dijo.

“Entonces, no hay competencia para ellos y tienen que tomar riesgos de jugar todos los partidos, hay un desgaste mayor y a quién le vamos a echar la culpa... a U. de Chile que no ha sacado los jugadores que tiene que sacar o no ha contratado bien”, sentenció.