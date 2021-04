Rafael Dudamel: "Por supuesto que me gustaría dirigir a jugadores como Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, qué lindo sería"

No hay día que los hinchas de Universidad de Chile no recuerden el equipazo que tuvieron en 2011 de la mano de Jorge Sampaoli. Un plantel plagado de jóvenes promesas se convirtió en uno de los mejores equipos de la historia del fútbol chileno y conquistaron el primer título internacional del club: la Copa Sudamericana.

Casi diez años han pasado de eso y muchos de los que estuvieron en aquel plantel viven sus últimos años de carrera como Johnny Herrera, Osvaldo González, José Rojas, entre otros. Por otro lado, hay algunos que aún juegan en el fútbol internacional y los fanáticos del Chuncho sueñan con volverlos a ver en el club.

Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz son los más recordados por la fanaticada azul y, de hecho, Carepato es el que suena más fuerte para regresar en junio de este año cuando termine su contrato en Racing de Avellaneda.

En conferencia de prensa en el CDA, Rafael Dudamel se refirió al posible retorno de los hijos pródigos del Bulla: "Me parece interesante, sí me gustaría dirigir futbolistas independiente de la edad como Marcelo Díaz, (Eduardo) Vargas, por supuesto. Yo me imagino teniendo a esos futbolistas y qué lindo sería, pero son suposiciones y son para tiempos futuros. Yo vivo del presente".

En esa misma línea, el venezolano afirma que no tiene ningún impedimento con la edad, tal como lo aseguró Walter Montillo: "Larrivey tiene 37 años y estoy feliz de tenerlo en el equipo porque es un buen líder, ejemplar y se acerca a los más jóvenes. Osvaldo tiene 37 y estoy feliz de tenerlo porque es un buen guía, entonces hablo en tiempo presente y cada día veo una mayor evolución en todos ellos".