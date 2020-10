Patricio Yáñez lapida a Hernán Caputto: “A nadie le gusta como juega Universidad de Chile”

Días complicados está viviendo Hernán Caputto al mando de Universidad de Chile, pues a pesar de estar en la zona alta de la tabla de posiciones el equipo está siendo cuestionado por el estilo de juego poco atractivo para los hinchas.

En ese sentido, Patricio Yáñez no tuvo consideraciones con el técnico Azul y señaló en Deportes en Agricultura que “esto ya lo vivió la U con (Gabriel) Arias cuando gana ese emblemático partido ante Deportes Iquique en Calama”.

“Si hay un convencimiento de que Caputto no entrega futbolísticamente lo que necesita la U es una decisión que deben tomar independientemente del resultado, porque el equipo no está en estos momentos en una zona complicada, está en la parte alta de la tabla de posiciones. Si uno lo mira desde ese punto de vista, de lo que terminó la temporada pasada y en lo que está ahora, los números indican que está bien”, agregó.

El técnico mencionó que tiene contrato vigente hasta el 31 de enero. (FOTO: Agencia Uno)

“Lo que pasa es que como está jugando la U no le agrada a nadie, a nadie le gusta como juega Universidad de Chile. Entonces si no te gusta cómo juega no sigas esperando resultados, porque si la U le gana al Audax Italiano, a lo mejor le va a ganar de la misma forma que no te gusta que juegue, y no lo vas a poder sacar”, mencionó.

En la misma línea sentenció que “si hay una convicción de que esto no es lo que quieren en la U, de cómo juega, de paladar, estas son decisiones que se deben tomar ya”.