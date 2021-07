Pato Yáñez a Cristián Aubert: "La U no es el Manchester City, Ronald Fuentes o Miguel Ramírez podrían dirigirla"

Este martes el ex futbolista, Patricio Yáñez, se refirió a la posibilidad de que Universidad de Chile contrate a un nuevo técnico en reemplazo del interino Esteban Valencia.

El comentarista de Radio Agricultura difiere del presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, quien había dicho hace algunos días que no había un técnico en Chile capacitado para dirigir a la U.

"Estamos buscando el mejor técnico que podamos. Nos estamos acomodando a las necesidades del club... Hoy no hay ningún técnico chileno que pueda hacerse cargo de la U, dada las condiciones y que ya hay un campeonato andando", dijo Aubert en aquella ocasión.

En ese sentido, Yáñez sostuvo: "Cristián Aubert dijo que no había un técnico chileno del medio local disponible para el puesto. En estos momentos claro que hay técnicos capacitados para dirigir a la U, como Ivo Basay, Ronald Fuentes, Miguel Ramírez".

"No creo que no haya un técnico capaz para dirigir a la U. En estos momentos la U no es el Manchester City, como para decir que ningún técnico tiene la calidad para dirigir", añadió.

Lo cierto es que Esteban Valencia continuará en el cargo hasta nuevo aviso. Así lo confirmó el propio entrenador: "Internamente hubo conversaciones y reuniones que han sido positivas y el club nos ha pedido y nos ha comentado que se va a tomar el tiempo que sea suficiente".