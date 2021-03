Mauricio Pinilla no descarta volver a Universidad de Chile: "Conozco a la gente que compró el club. En el futuro nunca se sabe"

Mauricio Pinilla tuvo una polémica salida de Universidad de Chile en 2018 que generó un quiebre entre el jugador y los hinchas azules. El delantero partió a mitad de año, justo cuando los azules peleaban el campeonato con la UC y con varias promesas inconclusas.

Pero eso no fue todo. Además, el delantero presentó una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales contra Azul Azul que se alargó por varios meses. Lo cierto es que el jugador salió por la puerta chica del club y jugó sus últimos años en Coquimbo Unido.

Eso sí, en conversación con La Tercera, el propio Pinigol no descartó un posible regreso a la U con la llegada de los nuevos dueños: "Me gustaría trabajar en el fútbol. Conozco a la gente que compró la U, tengo conexión con ellos. Y en el futuro nunca se sabe. Cómo no voy a querer trabajar en el equipo que me dio todas las condiciones para desarrollarme como deportista y como persona. Y yo lo he dicho: a pesar de lo que viví con la U en mi salida en 2018, el cariño por la hinchada, por el equipo y por el club está intacto".

En esa misma línea, el delantero se refirió a la salida definitiva de Carlos Heller: "Conozco a Carlos muy bien, tenemos una excelente relación. Lógicamente hay un desgaste, a pesar de que él tuvo las mejores intenciones de que el club creciera, de que pudiera construir el estadio tan soñado por los hinchas... Creo que lo hizo de muy buena fe, pero a veces las cosas no se dan como uno piensa".

"Efectivamente trató de hacerlo bien, aparte de todos sus aportes económicos, las intenciones fueron a favor de la institución. No me cabe duda. Después, si se hizo bien o se hizo mal; o se tomaron malas decisiones o no, no creo que sea el adecuado para juzgarlo. En lo personal tuvimos problemas, pero Carlos siempre tuvo las mejores intenciones. Le deseo lo mejor y le agradezco por darme la oportunidad de regresar", añadió.

Finalmente, Pinilla recordó su polémica salida del club: "No me gusta darme tantas vueltas, porque fue un tema traumático a nivel personal y familiar, pero creo que sí se pudieron haber hecho las cosas mejor por ambas partes. Nos pilló en un momento difícil para todos, que terminó en una bomba atómica. Pero, gracias a Dios, conversamos. Me junté con Carlos, estuve en su casa y arreglamos nuestras diferencias. También llamé a Ronald Fuentes por teléfono, conversamos nuestras diferencias y quedamos tan amigos como antes".

"Cuando supe que me iba a retirar, mi intención fue terminar en paz con todas las personas con las que tuve algún roce, alguna rencilla o algún problema, porque quería terminar mi carrera como lo merezco: tranquilo y en paz, y dar un paso al costado sabiendo que di lo mejor de mí, que traté de traspasar mis intenciones y mi experiencia a la gente que me rodeó. En los últimos meses tratar de hacer esto fue muy positivo para mi cabeza y mi corazón, y así poder llegar a un momento donde puedo empezar mi nueva vida mucho más tranquilo", cerró.