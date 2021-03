Marcelo Díaz consuela a Esteban Valencia Jr tras su salida de Universidad de Chile: "Sigue aprendiendo y rompiéndola como lo vienes haciendo"

Esteban Valencia se despidió definitivamente de Universidad de Chile y continuará su carrera en Unión La Calera, club donde jugó a préstamo en la temporada anterior. El hijo del Huevo Valencia publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para los hinchas azules.

"Se termina una hermosa etapa en @udechileoficial, club de mis amores, que me formó y me ayudo a crecer y a desarrollarme! No de la manera que yo quería pero muy feliz por los desafíos que vienen", comenzó señalando el delantero.

Valencia también respondió las críticas que recibió de algunos hinchas: "Para toda la gente de la U que me ha criticado y ha escrito por la decisión que tomé dejarles muy en claro que nunca paso por mi la decisión de jugar o no en la U, me voy con un sueño pendiente que era vestir y defender esta camiseta, espero que las vueltas de la vida algún día vuelvan a juntar nuestros caminos".

Finalmente, le dedicó palabras al cuadro cementero: "Agradecer a @ulc_oficial quienes me han dado y me seguirán dando la posibilidad de seguir desarrollándome como profesional, estoy muy feliz de seguir defendiendo al rojo, que solo vengan cosas buenas en manos de Dios".

Su publicación se llenó de comentarios positivos, donde destaca el consuelo de Marcelo Díaz para el joven delantero: "Mucho éxito Tebi, sigue aprendiendo y rompiendola como lo vienes haciendo. Te mando un fuerte abrazo amigo, recuerda que vas a llegar muy lejos".

El delantero de 21 años fue clave en la gran campaña cementera el torneo pasado y participará en la próxima Copa Libertadores.