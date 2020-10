Manuel de Tezanos y la U de Caputto: “Es un equipo sin mayor alma, no impone la camiseta. Es un equipo tibio”

Días complicados está viviendo Hernán Caputto al mando de Universidad de Chile, porque le están lloviendo críticas por el bajo rendimiento del equipo, a pesar de estar en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Por lo mismo, Manuel de Tezanos, en Deportes en Agricultura, realizó una dura valoración sobre el técnico Azul, pues expresó que “contempla y a veces saca partidos de las circunstancias, pero no es alguien que vaya a forzar situaciones”.

“Por ejemplo: ahora Universidad Católica se le está criticando todas estas locuras que hace (Ariel) Holan en los últimos partidos poniendo a (Diego) Valencia de volante, pero por muy mal que juegue la UC a uno le da la sensación de que están tratando algo, mal o bien, acertado o no acertado, pero bueno uno dice este equipo está buscando fórmulas, tratando de imponer alguna idea nueva. Pero en la U juegan los de contención en contención, el 10 de 10, el 9 ojalá la meta adentro y el resto que no cometa ningún error atrás y así podemos ganar el partido”, agregó.

“No se desdoblan, no van a presionar arriba, no mutan mucho respecto al rival, juegue contra quien juegue se para en el mismo lugar de la cancha. Es un equipo sin mayor alma, sin mayor presencia, no impone la camiseta, no impone la historia. Es un equipo tibio”, complementa.

“La U en estas circunstancias de tibieza está dónde debería estar: en la mitad de tabla, lejos de cualquier opción de título, pero tampoco pasándolo mal porque gana los partidos que tiene que ganar, pero no sorprende nunca cuando hay un rival tipo Unión Española, Universidad Católica o Deportes Antofagasta, equipos que están peleando arriba y que superaron a la U”, sentenció.

La U viene de caer ante Antofagasta. (FOTO: Agencia Uno)

Recordemos que Universidad de Chile juega este miércoles ante Audax Italiano, por la fecha 16 del Campeonato Nacional, y que debe ganar para olvidar la derrota ante los Pumas y seguir siendo protagonista del certamen nacional.