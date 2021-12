Después de una larga teleserie finalmente Joaquín Larrivey dijo adiós a la Universidad de Chile tras la determinación de Luis Roggiero y Santiago Escobar de no tenerlo considerado para la temporada 2022, por lo que a partir de ahora puede negociar libremente con cualquier club que quiera llevarse sus goles en el mercado de fichajes.

Y tras su salida de la U, el goleador argentino habló en extenso con TNT Sports y, entre otras cosas, se refirió a los motivos que llevaron al equipo a sufrir hasta el último minuto con el descenso en la temporada que recién terminó, y entre esas razones apareció uno de los varios ex técnicos que pasó por el CDA este 2021.

Con respecto a las razones, confesó de entrada que "fue un cúmulo de cosas, no sólo pasó algo puntual. Siempre fuimos confiando en que éramos un buen equipo con buenos jugadores. Era como una sensación de ‘este partido es una final’ y pasaba y pasaba hasta que quedaron dos partidos e hicimos tres goles en 10 minutos".

"Tiene mucho que ver con la confianza y lo psicológico. Terminamos siendo un equipo que no jugaba bien, sólido en defensa pero que no creaba situaciones de gol", continuó.

Tras eso, el ariete de 37 años, que se metió entre los destacados goleadores de la historia azul en los dos años que estuvo en el Centro Deportivo Azul, reconoció que "esa fue una de las falencias principales, la generación más que el finiquito. Nos costó mucho hacer goles".

Pero también destacó que "fueron cinco técnicos, me llama la atención también. Por eso también pasamos lo que pasamos, este año fueron tres entrenadores". E inmediatamente después de eso aprovechó para recordar incómodas situaciones que vivieron bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel.

"No voy a hablar por Dudamel, pero arrancó diciendo que no quería los refuerzos que llegaron, a uno le dijo que no lo pidió, hubo un conflicto con los directores deportivos, ganaba una fecha y se quedaba, después perdía y se iba, había jugadores que no estaban convencidos con su manejo. Después vinieron dos entrenadores más. Todo eso se sumó a lo que ya teníamos", lanzó.

Igual se tomó el tiempo para recordar que en "estos dos años una de las veces que me junté con el presidente anterior le dije que era un año de transición, el 2020. El equipo venía de salir de la zona baja, le dije que se quedara tranquilo. Arrastrábamos el promedio por el 2019, pero peleamos el torneo aunque con muchas limitaciones y salimos terceros".

Y dispara que "y ahí otra vez un montón de errores, sacando jugadores que no deberían y lo del entrenador que ya lo comenté. Son constantes decisiones deportivas equivocadas. Y cuando aciertan, no mantienen y quieren cambiar, no sé por qué. Van errando los caminos constantemente".

La épica del milagro de Rancagua

Universidad de Chile sufrió más de la cuenta para salvarse del descenso y vivió minutos de terror en la última fecha del torneo ante Unión La Calera, donde necesitaban ganar y perdían 2-0 por lo que se concretaba el descenso directo. Sin embargo, en los últimos 10 minutos del partido los azules fueron una aplanadora y metieron 3 para concretar una histórica remontada.

Sobre eso también habló Joaquín Larrivey a TNT Sports, y reconoció que "he vivido épicas, pero esta fue maravillosa", y sobre lo mismo expresó que "no merecíamos vivir nunca más lo que nos pasó, en este club o en el siguiente. Lo que vivimos fue tremendo. Al terminar el partido lo dije: había que pensar en qué dejamos de hacer para llegar a eso".

Con respecto a la jugada que decreta el 3-2 en el minuto 90+5, el ex goleador azul recuerda que "lo vi a Cachi arrancar. Cuando me vino la pelota sabía que estaba atrás. Siempre le digo a los extremos que vengan al lado mío, porque los centrales, generalmente, fijan al 9. Entonces cuando la pelota me pasa a mí, la empujan ellos por atrás.

"Una de las falencias este año es que nuestros extremos eran de pelota al pie y no finalizadores. Junior es un gran finalizador y lo hacía, lo hizo en el tercer gol, pero los otros son de jugar y no meterse al área. Me marcaban a mí con dos centrales y la pelota nos pasaba por delante hasta el otro extremo. Se generaba una nueva jugada", concluyó.