Johnny Herrera se agarra con Lucho Marín por decir que la U se salvó del descenso por el estallido social: "Eso no existe"

El ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, protagonizó un tenso episodio con el también ex portero, Luis Marín, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT.

A Johnny no le gustó que su colega afirmara que la U se salvó del descenso en 2019 gracias al estallido social y reaccionó impetuosamente.

“Si somos realistas, la U cuando tiene el momento complicado se salva por el estallido social, es una realidad...”, dijo Marín.

Johnny respondió: “No, esa huea yo la saco Lucho. Perdón. Pero eso yo lo saco, porque con ese partido que le ganamos a Iquique acá, salimos del descenso. Y teníamos menos partidos que los que estaban al lado de nosotros”.

Luego, añadió: “Eso es paja molida y para toda la gente que lo dice, esa huea no es así, eso no existe, eso concreto no es así”.

“No te pueden mandar al descenso con un partido menos, no es así. Estás loco, estás equivocado”, cerró visiblemente afectado.

Recordar que la U terminó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones en 2019, pero la ANFP determinó que ningún equipo descendería tras suspender el Campeonato Nacional.