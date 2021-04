Joaquín Larrivey: "Tenemos un equipazo, nuestra ilusión es estar desde el tercer puesto para arriba"

Joaquín Larrivey fue titular en el estreno de Universidad de Chile en el Torneo Nacional, que terminó en empate 1-1 ante Huachipato.

El delantero argentino fue titular, pero fue reemplazado por Nahuel Luján a los 57', justo antes del gol de los azules.

Larrivey no dramatiza con su sustitución: "Hay que aceptar, y entender que a veces el entrenador tiene otros planes en la cabeza que no involucran a uno estando dentro de la cancha. Estamos para jugar, no para pensar tanto sobre quién juega y quién tiene que dejar de jugar. Aceptando el momento en el que estoy, en el rol que estoy hoy en día y tratar de sumar desde donde me toque. Siempre tratar de aportar mi granito de arena, uno puede estar de acuerdo o no. Pero son opiniones que no valen demasiado, porque la única opinión que vale es la del entrenador".

Sobre su relación con el entrenador Rafael Dudamel, señaló: "Es muy buena, con mucho respeto, hablamos bastante, sobre los entrenamientos, cómo vemos al equipo rival...".

En cuanto a su posición en la cancha, indicó: "La gran capacidad que tienes que ir adquiriendo con el paso de los años, es irse acoplando a lo que el entrenador disponga. Hay que adaptarse, eso permite jugar con distintos sistemas y con distintos gustos del entrenador. Soy apto para jugar con dos delanteros, con tres, etc".

A su vez, alabó a su compatriota Marcelo Cañete: "Nosotros estamos adaptando a Marcelo Cañete, y él a nosotros. Es un jugador súper inteligente, súper capaz, con una calidad impresionante. Nos va a dar muchas alegrías".

Finalmente, sobre los objeivos de la U en este torneo, afirmó: "Este nuevo grupo recién se está formando. Tenemos la ilusión bien arriba. No tenemos que bajar, creo que tenemos un equipazo, y creo que hay material para ilusionarnos. Este primer partido deja mucho por corregir, pero la ilusión la tenemos intacta. Nuestra ilusión es estar desde el tercer puesto para arriba y pelear el torneo".