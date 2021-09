Huevo Valencia y polémica entre Johnny y Vargas en la previa del Superclásico: "No nos suma, pero no nos saca del foco"

Este domingo de juega el Superclásico 190° entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 22 del Torneo Nacional.

En la previa, el ex portero azul, Sergio Vargas, portagonizó una polémica con Johnny Herrera, recordándole que no tuvo demasiado éxito en los clásicos contra los albos en su carrera.

"Definen como 'clasiquero' a un jugador que perdió casi siempre. Tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirival", señaló en redes sociales.

Esteba Valencia, técnico de la U, no se quedó ajeno a la controversia, pero aseguró que no influe en el ánimo del equipo antes del vital partido.

"Siento que no vale la pena, pero tengo un respeto y cariño por toda la gente que ha sido parte de la historia de este club. Hoy necesitamos sumar cosas positivas", indicó el Huevo.

Luego, afirmó: "Eso no nos tiene que sacar del foco que es seguir ratificando lo que hace el equipo. No nos queremos desviar, lo que pase de la puerta hacia afuera, no nos suma ni nos resta. Lo mantenemos lejano".

"Nosotros fortalecemos las confianzas internamente. Todo lo demás es parte del folklore que rodea el fútbol", finalizó.