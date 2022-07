Sergio Vargas encendió una llama que llevaba un buen rato apagada en Universidad de Chile, y volvió a referirse a la eterna discusión que enfrenta a sus hinchas sobre si él o Johnny Herrera se ganan el primer puesto en el podio al ubicar a los mejores arqueros de la historia del club.

Por eso mismo es que Paulo Flores y RedGol levantaron el teléfono para llamar a históricos del Romántico Viajero, y Cristian Mora, Roberto "Tomatín" Rojas, César Vaccia y Carlos Ramos dieron sus respectivos puntos de vista sobre la discusión, y el veredicto final deja en evidencia la división que genera esta controversia.

Tomatín, que conoce el puesto, se inclina muy levemente por Superboy. “Eran muy diferentes, técnicamente Sergio Vargas es muy superior a Johnny Herrera, pero en cuanto a potencia y cualidades propias para el puesto Herrera tiene 20 veces más que Vargas. Uno tiene la técnica, y el otro tiene las cualidades como potencia, fuerza".

"Johnny era un tipo brusco, cuesta más botar un elefante. Sergio no era capaz de elevarse 10 centímetros del suelo, pero Sergio se colocaba y entendía el fútbol extraordinariamente bien, para salir jugando, para posicionar a los compañeros, era un adelantado", añadió.

"No sé si son los dos mejores arqueros de la U de todos los tiempos, yo no me atrevería a decir eso, creo que es faltarle el respeto a Astorga y a los de antes, Hugo Carvallo que ya falleció", complementó. Eso sí, después le preguntaron cual es su elección final según su propio gusto.

“Chuta, Johnny Herrera, en cuánto a títulos, es más ganador que Sergio y tuvo más protagonismo que él. Tiró y atajó penales, pero yo tuve a Sergio Vargas y la verdad es que me costaría decir también que Johnny es mejor que él, porque Sergio era muy buen arquero", agregó.

Y para cerrar vino la respuesta definitiva. "Yo creo que Johnny, no sé si es el mejor, pero sí es el más ganador. Yo con Sergio la verdad tuve una relación nula, pero sirvió para la competencia, porque hubo competencia, yo sentía que yo era mejor que él, pero ahora veo en la tele cuanta diferencia había entre él y yo. La cantidad de títulos que ganó Johnny lo hacen llevarse un 50,01% y Vargas un 49,99%”, concluyó.

Tras eso vino el turno de otro que tuvo la suerte de dirigir a ambos, César Vaccia, y eso también afecta a la hora de tomar la decisión. “Chuta, no me metan en ese lío por favor”, indicó de entrada entre risas.

“Sergio fue definitivamente el puntal mientras yo estuve ahí, yo lo vi ahí. Fue un arquero que salvaba goles, un arquero espectacular, antes de mí hizo lo mismo y conmigo también. Pero hay un asunto de afecto con Johnny, porque a él yo lo subí al primer equipo y lo hice debutar", agregó.

"Después la cantidad de títulos que ganó y todo lo demás también tiene un peso grande en todo esto de quien es el mejor de la historia. Entonces yo la verdad creo que estamos hablando de dos grandes arqueros de la historia de la U. Tener a ambos en el podio como número uno sería una muy buena salida. Johnny salvó partidos, Sergio salvó partidos. Para mí los dos fueron grandes arqueros del fútbol chileno y de la U. No diría cual de los dos es mejor que otro, la verdad que no”, concluyó el ex DT bicampeón con la U.

Carlos Ramos, exmediocampista azul en 1984, apuntó que “yo creo que en esa lista falta uno, que es Manuel Astorga. Sería muy injusto que no lo tengamos dentro de los candidatos", y después se la juega.

"Si nos vamos al tema de títulos y esas cosas uno puede inclinarse por algunos de los dos, o los tres, pero si lo analizamos de otro punto de vista, que no lo he visto en esta polémica, Sergio incluso se nacionalizó para jugar en la selección en un momento muy alto de él.

Esa situación lo llevó a reconocer que para él Vargas "tiene una estatura alta, muy grande. Yo no lo pondría como el mejor de todos los tiempos, y yo lo veo más que nada por la trayectoria, las condiciones, tipo de arquero, Johnny se hizo también a la sombra de él, compartiendo con él en Universidad de Chile".

"Creo que son dos arqueros súper importantes en la historia de la U, pero compararlos quien es el mejor y no, bueno, hay títulos de por medio, y yo hago la diferencia en eso, que Chile recurrió a Sergio Vargas en su momento para que defendiera el arco chileno. Por esa diferencia quedo con Sergio, creo que es algo que no se ha tocado y es súper importante”, cerró Ramos.

Finalmente, el exvolante y defensor del Romántico Viajero, Cristián Mora, deja en claro que “no es por llevarme bien con uno ni con otro, pero son épocas distintas. Lo que vivió Sergio en comparación con lo que vivió Johnny son dos cosas completamente diferentes".

Tras eso, destaca que eran "diferentes por lo que teníamos, sacrificios todos hacemos, pero no teníamos las condiciones óptimas, a diferencia de todo lo que consiguió la U de Sampaoli con Johnny, o sea, claramente hay mucha mucha diferencia. En todo lo que fue infraestructura y cosas que al final obviamente pasaron la cuenta, igual creo que el equipo no se hizo con Sampaoli, se hizo antes, en la época de Johnny".

"No quiero evadir la pregunta, yo soy frontal, pero en realidad yo me quedo con que los dos fueron importantes, cada uno en su etapa y época. Sergio fue elegido muchas veces el jugador del campeonato, a nosotros nos salvó muchos partidos, salimos campeones gracias a una buena campaña de él, y Johnny también, exactamente lo mismo", agregó.

"Por eso digo que son muy parecidos en épocas distintas, ahora, claro, si se van a contabilizar los campeonatos claramente Johnny tiene ventaja, pero en cuanto a arquero, me gustaba más Sergio, de todas maneras. Era un jugador que dentro de la cancha te transmitía muchas cosas, te hablaba todo el rato, todos pensaban y mis amigos me preguntaban si eran peleas con los compañeros, pero no era así, el tipo vivía y nos hacía vivir de una forma especial el partido", concluyó.