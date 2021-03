Goldberg desmiente a Montillo tras su salida de Universidad de Chile: "Eso de que se iba a evaluar a Walter no fue así"

Walter Montillo se retiró del fútbol profesional tras su polémica salida de Universidad de Chile al término del Campeonato Nacional pasado. La Ardilla creía que en la recta final de su carrera no estaba para ser evaluado por Rafael Dudamel, por lo que tomó la decisión de colgar los botines.

Este martes en conversación con TNT Sports, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, desmintió al jugador, asegurando que el argentino quiso negociar su renovación antes de los plazos estipulados por el club.

"Eso de que se iba a evaluar a Walter no fue así. Su salida se dio porque quería renovar antes de los tiempos que teníamos, donde no sabíamos qué iba a pasar en el futuro y podríamos haber jugado el partido por la permanencia. Todos los jugadores que terminaban contrato lo entendieron, pero Walter no lo vio así y lo respeto. La decisión del directorio fue que las renovaciones se iban a negociar a fin de año", afirmó Goldberg.

En esa misma línea, el Polaco reconoció su molestia por las filtraciones a la prensa de lo que pasa en la interna del club: "Molesta, no es agradable y no es sano para la institución porque se genera una desconfianza, incluso, de los medios cuando me llama gente con la que trabajé. Es desagradable y algo que no se puede cortar".

Nuevos dueños de la U



Otro tema que abordó el dirigente azul fue la llegada de los nuevos dueños del club tras la venta de las acciones de Carlos Heller: "No sé quiénes son, nos juntamos a conversar hace dos semanas con Carlos Heller, lo que es raro. En dos años en la U, he conversado dos veces con Carlos, para no meterme en sus asuntos. Él dice lo mismo".

