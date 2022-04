El misterioso representante de futbolistas, Fernando Felicevich, normalmente no ofrece entrevistas, pero esta vez dice que se vio obligado por las afirmaciones que lo vinculan con la propiedad de Universidad de Chile.

En diálogo con el periodista Jorge Gómez en su podcast Pelotazo al Vacío, desmintió tener participación en la U y pidió que se investigue de forma seria para poder limpiar su nombre.

"El medio no sé si quiere perjudicarme, pero tienen una forma de hacer la pega... Lo último que quería era ser un personaje público, ojalá mi nombre no salga en ninguna parte", comienza el reconocido manager.

Luego, explica por qué se ha mantenido en las sombras: "El negocio de algunos medios es crear personajes. Hay un grupo de periodistas que se han dedicado a crear un personaje basado en mitos. También creo que los ayudé porque nunca hablo, no doy notas, porque no quiero participar de ese juego. Entonces, también doy espacio para que se diga cualquier cosa, cualquier mentira, se invente cualquier barbaridad".

"Hace 10 años que decidí no participar de esta discusión, pero ahora, que se traspasan ciertos límites, que insisten que tengo una propiedad en la U, se me presenta la obligación de tener que desmentir y aclarar", añade.

Sobre su supuesta propiedad en Universidad de Chile, señala: “La U es una institución grande, a nivel deportivo quizás la más grande de Chile, con un montón de seguidores para los que el club es una parte importante de sus vidas y se les está engañando. Por eso aclaré (en Twitter), porque me parece una irresponsabilidad muy grande y un hecho muy peligroso que se estén inventando cosas que no son así".

"Clark hizo varias veces la declaración de que no había representantes involucrados en la U, y dijo que yo con nombre y apellido no estoy involucrado en la propiedad de la U. Entonces, uno dice no hay peor sordo que el que no quiere oír", asevera.

Finalmente, sugiere una solución para acabar con los rumores: "¿Sabes que me gustaría como pasó en el caso de los árbitros? Que viniera alguien y me dijera 'Señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la 'U'. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados'. Me encantaría que pase eso”.