Dudamel respira gracias a Larrivey: "Joaquín puede estar contento o no, pero es profesional"

Universidad de Chile sumó su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2021 luego de vencer por 2-1 a Unión Española en El Teniente de Rancagua. Los azules necesitaban ganar para tomar confianza de cara al próximo encuentro ante Colo Colo en el Superclásico.

Pese a la victoria, el primer tiempo dejó muy preocupados a los hinchas azules, puesto que el equipo fue superado por los hispanos y no pudo reflejar la idea de Rafael Dudamel dentro de la cancha. Sin embargo, con el ingreso de Joaquín Larrivey en el complemento, la U mostró otra cara.

A los siete minutos de recién ingresado, el Bati abrió el marcador con una gran mediavuelta que venció la resistencia del Mono Sánchez. Tras el encuentro, el entrenador venezolano se refirió a la suplencia de Larrivey en los últimos dos partidos.

"Lo de Larrivey es una pelota parada donde todos tienen un posicionamiento y tuvimos la fortuna que esa segunda pelota nos quedó a nosotros. Me contenta muchísimo por Joaquín, porque a pesar de no ser del inicio con La Serena y hoy, siempre fue un líder ejemplar. Puede estar contento o no, pero es profesional. El gol nos pone contentos a todos porque es un trofeo, mérito y reconocimiento a su profesionalismo", señaló.

Su deuda ante Colo Colo



Ahora, Larrivey tendrá la oportunidad de cumplir una de sus deudas en Universidad de Chile: marcar y ganar un Superclásico. El Bati debutó en el cuadro azul precisamente ante Colo Colo, en la final de la Copa Chile 2019 en Temuco, donde los albos se impusieron por 2-1.

Luego los enfrentó en dos oportunidades más. En septiembre del año pasado, la U y Colo Colo empataron 1-1 en el Nacional, donde el ariete tuvo una clara chance de marcar el gol del triunfo, pero Brayan Cortés le tapó su disparo.

Finalmente, su último partido con el Cacique fue en enero pasado en el Monumental, donde no pasaron del 0-0. Este domingo, si Rafael Dudamel lo estima conveniente, Larrivey tendrá una nueva chance de poder vencer al archirrival.

